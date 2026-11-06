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美國期中選舉後 陸委會副主委沈有忠：繼續深化台美關係
美國期中選舉結果，民主黨大勝，陸委會副主委沈有忠6日表示，美國國會兩黨支持台灣的立場向來具高度共識，不致因這次美期中選舉出現改變。而美中之間競爭的本質也不會改變。政府會持續與美方各界維持良好溝通，繼續深化台美關係。
沈有忠今（6）日出席東海大學陸研中心主辦的「2026美國期中選舉—國會版圖重組與政局演變」座談會，陸委會會後發布新聞參考資料，沈有忠強調，維持台海和平穩定的現狀是台、美與全球民主國家的共同利益，政府會持續與美方各界維持良好溝通，繼續深化台美關係。
沈也指出，美國國會兩黨支持台灣的立場向來具高度共識，不致因這次美期中選舉出現改變。而美中之間，在貿易、科技及地緣政治分歧也是結構性的問題，美期中選舉後，雖然可能注入一些不確定性，但兩國競爭的本質也不會改變。
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