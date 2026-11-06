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對美採購農產品需先調降關稅？ 陸外交部：雙方要相向而行

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆6日沒有正面回應，是否需要對等調降關稅才會採購美國農產品問題，圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆6日沒有正面回應，是否需要對等調降關稅才會採購美國農產品問題，圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）

關於大陸對美採購農產品是否需要雙方先落實對等調降關稅，大陸外交部6日並未正面回應，僅表示，雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

大陸外交部發言人郭嘉昆6日下午舉行記者會，路透社記者問及，大陸商務部發言人昨日表示，大陸一貫對擴大自美國採購農產品持開放態度，但前提是雙方落實此前商定的300億美元互惠降稅協定。這是否意味著除非關稅削減，否則大陸方面不會開始履行170億美元的農產品採購承諾？

就此郭嘉昆回應，「這個問題建議向中方主管部門進一步詢問」，接著他表示，「維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民利益，也有利於全球經濟發展。雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展」。

大陸商務部發言人黃玲5日指出，中美農產品貿易是雙邊經貿合作的重要組成部分。擴大兩國在農業貿易領域合作，既可以豐富兩國民眾的餐桌，也能給兩國企業和農民提供穩定的經濟收入，為雙方帶來實實在在的好處。

她表示，「中方一直對擴大自美採購農產品持開放態度，但前提是雙方達成的『300億對300億』對等降稅安排落地。希望美方與中方共同努力，通過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等方式，為兩國農產品貿易創造更多有利條件」。

而法新社記者提問，美國國務院針對古巴實施了新一輪制裁，其中包括兩家大陸企業，它們被指控向古巴軍方供應電子設備和安防設備。就此郭嘉昆說，「中國同古巴的合作光明正大」。

他強調，「中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁和所謂『長臂管轄』，堅決反對美方干擾破壞中古合作，堅定支持古巴維護國家主權，反對外來干涉。將採取一切必要措施，堅定維護本國企業的正當權益」。

此外，當地時間11月6日，旅美大貓雄「平平」、「福雙」將正式與美國公眾見面。稍早，「平平」、「福雙」於美國東部時間9月27日搭乘包機抵達美國亞特蘭大國際機場。根據中美雙方安排，這對大貓熊將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。

對美 關稅

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