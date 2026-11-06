睽違8年「中加經濟財金戰略對話」重啟 何立峰將率團出席

中國大陸與加拿大的「中加經濟財金戰略對話」機制停滯八年後，在雙邊關係改善下，大陸官方宣布，第二次中加經濟財金戰略對話將於11月9日在加拿大舉行。中共政治局委員、大陸副總理何立峰將出席。

大陸外交部發言人郭嘉昆6日下午在記者會上宣布上述消息，何立峰將以「中加經濟財金戰略對話中方牽頭人」身分，與對話加方牽頭人、加國財政部長商鵬飛、國際貿易部長西杜共同主持對話。

這一機制上次舉行是2018年11月，當時雙方共達成50多項合作成果。包括，繼續支持雙邊貿易的增長、商務團組的互訪，到2025年雙邊貿易額在2015年的基礎上翻一番；加強在農產品，包括肉類、穀物、油菜籽、豆類、蔬菜、水果、乳製品、漁業和海產品、畜產品領域的雙向貿易合作和長效交流，加強能源和自然資源、航空領域商業與安全合作、冬季旅遊等合作。

根據大陸財政部介紹，中加雙方於2014年11月加拿大時任總理哈珀訪問大陸期間宣布建立經濟財金戰略對話機制。2016年9月時任大陸總理李克強訪加期間，兩國總理達成重要共識，即「兩國領導人重申支持儘快啟動中加經濟財金戰略對話，這一對話將在副總理級別上進行」。

2017年4月25日，時任大陸副總理汪洋在北京與來訪的加國財政部部長莫諾和商務部部長商鵬飛共同舉行中加經濟財金戰略對話的啟動儀式，對外宣布正式啟動這一機制。雙方同意，對話的主要目的是為了加強中加雙方在宏觀經濟政策、貿易、投資、金融、能源、農業和全球經濟治理等領域的交流與合作。

2018年11月12日，首輪中加經濟財金戰略對話在北京釣魚台國賓館成功舉行，時任大陸國務委員王勇與時任加財政部部長莫諾和時任國際貿易多元化部部長卡爾共同主持。

但2018年12月1日發生華為孟晚舟事件，加上加拿大指責中國隱瞞新冠疫情，並跟隨美國制裁中國，導致中加關係跌入冰點，相關財金戰略對話中止。

直到2025年10月31日，大陸國家主席習近平在南韓慶州會見加拿大新任總理卡尼，雙方同意恢復重啟各領域交流合作。

今年1月14日至17日，卡尼對大陸進行正式訪問。習近平、大陸總理李強、大陸人大委員長趙樂際分別同其舉行會見會談。雙方發表《中國和加拿大領導人會晤聯合聲明》，決定重啟高級別的中加經濟財金戰略對話。今年3月31日至4月4日商鵬飛訪問大陸，何立峰於4月3日下午在北京會見商鵬飛，雙方同意於今年下半年舉行經濟財金戰略對話。

今年稍早大陸與加拿大已經就電動車合作等經貿議題達成共識。而11月3日大陸商務部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會（首次部長級會議），西杜4日在會後發布的新聞稿中稱，中加同意延長相互豁免關稅措施直至2028年底。