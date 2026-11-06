4艘中國海警船趁海象惡劣闖金門限制水域 海巡一對一對峙

東北季風持續增強，金門周邊海域風浪逐漸加劇，中國海警船隊仍趁勢編隊進入金門限制水域。海巡署今天上午偵獲4艘中國海警船侵入，立即派遣巡防艇出海應處，在強風大浪中採取「一對一」併航監控及廣播驅離，雙方海上對峙約2小時，中國海警船隊於上午11時13分全數駛離金門限制水域。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區表示，今天上午9時許，透過雷達及相關監控系統，發現中國海警「14604」、「14530」、「14608」及「14531」等4艘船舶編隊接近金門限制水域，研判有侵擾意圖，隨即調派巡防艇前往目標海域，展開海上應處。

面對持續增強的東北季風及惡劣海象，海巡人員仍堅守崗位，採取「一對一」併航方式，緊盯中國海警船隊動態，同時持續以中、英文廣播喊話，要求對方立即航離金門限制水域。經海巡艇全程監控及積極拒止，中國海警4艘船舶終於在上午11時13分全數駛離。

海巡署指出，中國海警船隊明知近期金門周邊海域風浪增強，仍執意編隊侵擾，不僅增加海上執勤人員風險，也可能影響往來船舶航行安全，呼籲中方停止類似騷擾行為，不要以「假執法、真擴權」方式，片面改變海域現狀，破壞區域和平與穩定。

海巡署強調，面對中國海警持續侵擾，海巡將密切掌握周邊海域動態，持續執行監控、拒止及驅離任務，秉持「不挑釁、不退縮」原則，即使面對惡劣海象也不會鬆懈，堅定守護國家主權，確保金門周邊海域安全與航行秩序。