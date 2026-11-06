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高市早苗涉台答辯將滿1周年 北京呼籲「盡快糾正錯誤言行」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆6日回應高市早苗涉台答辯將滿1周年問題，圖為先前郭嘉昆主持記者會。路透資料照
大陸外交部發言人郭嘉昆6日回應高市早苗涉台答辯將滿1周年問題，圖為先前郭嘉昆主持記者會。路透資料照

日本首相高市早苗去年11月7日在的涉台答辯引發北京激烈反彈，雙邊關係急降，大陸外交部表示，1年過去了，日本當局仍在原地打轉，對問題回避躲閃，始終沒有拿出反思糾錯的誠意和行動，呼籲日方「在台灣問題上盡快糾正錯誤言行」。

大陸外交部發言人郭嘉昆6日針對NHK記者提問，高市答辯將滿1年，北京對當前與未來兩國關係立場問題時，回應「當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日本一方」，他說，在約1年前，日本領導人發表涉台謬論，「公然發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，挑戰中國國家主權，動搖中日關係政治基礎」。

接著郭嘉昆指，「遺憾的是，1年過去了，日本當局仍在原地打轉，對問題回避躲閃，始終沒有拿出反思糾錯的誠意和行動」。

他最後重申，在中日關係問題上，中方立場一以貫之。「我們要再次強調，對日方而言，當前緊迫的是在台灣問題上盡快糾正錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確態度，根本的是在對華認知上真正做到客觀理性」。

值得注意的是，郭嘉昆此次以「日本領導人」稱呼高市早苗，並未再出現如先前9月30日記者會上直呼「高市早苗」的情況。

高市早苗 涉台

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