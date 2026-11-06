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曾與馬興瑞共事 大陸女高官余豔紅涉違紀違法「主動投案」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2025年9月11日，大陸國務院新聞辦公室在北京舉行「高質量完成十四五規劃」系列記者會，時任大陸國家衛生健康委黨組成員、國家中醫藥局局長余豔紅出席。新華社資料照
2025年9月11日，大陸國務院新聞辦公室在北京舉行「高質量完成十四五規劃」系列記者會，時任大陸國家衛生健康委黨組成員、國家中醫藥局局長余豔紅出席。新華社資料照

大陸國家中醫藥管理局原局長余豔紅被撤銷全國政協委員資格2天後，大陸官方6日公布她已「主動投案」。官方尚未公布她被查原因。余豔紅曾工作多年的南方醫科大學近年多位高層被查，另外，她入京前曾短暫擔任廣東副省長，時任省長是已落馬的前中共中央政治局委員馬興瑞

據大陸中央紀委國家監委網站6日消息，大陸國家衛生健康委員會原黨組成員、國家中醫藥管理局原黨組書記、局長余豔紅涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

余豔紅生於1962年10月，博士學位，早年曾在南方醫科大學工作多年，曾任南方醫科大學南方醫院（原第一軍醫大學第一附屬醫院）學科主任、教授、主任醫師、博士生導師，副院長；南方醫科大學副校長、校長等。

余豔紅2018年也曾短暫擔任廣東省副省長半年，後赴京接任大陸國家衛健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記、副局長等職；2023年她任該局黨組書記、局長，至今年2月底卸任。

星媒聯合早報指，余豔紅曾從事婦產科醫、教、研工作25年，是大陸知名的婦產科領域專家，也是大陸「新世紀國家百千萬人才工程國家級人選」，享受大陸國務院特殊津貼。

目前大陸官方尚未公布余豔紅被查原因，但她的老單位、即上述的南方醫科大學，據四川日報報業集團主管主辦的《廉政瞭望》稱，有分析人士認為，近年來南方醫科大學多名領導被查，或與廣東省衛生健康系統反腐、醫藥領域腐敗整治有關。

另外，余豔紅入京前曾短暫擔任廣東副省長，時任廣東省長是馬興瑞。11月5日，大陸最高檢察院通報，馬興瑞涉嫌受賄案由國家監察委員會調查終結後，移送檢察機關審查起訴。

余豔紅僅在廣東副省長任上工作半年便北上進京履新，任國家衛健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記、副局長等職。2023年，她任大陸國家中醫藥管理局黨組書記、局長至今年2月。

馬興瑞 大陸 廣東 余豔紅

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