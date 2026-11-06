香港國安處拘捕一人！涉從台灣輸入煽動性書籍

香港警方國家安全處昨天拘捕一名男子，指他從台灣輸入煽動性書籍，涉嫌違反國安法令。港媒報導，被捕男子是支援在囚人士組織「候鳥」的董事，「候鳥」日前指香港海關查扣逾60本從台灣訂購的書籍。

香港國安處昨天公布，被捕男子涉嫌於10月從台灣輸入書籍到香港店鋪出售，這些書籍「意圖引起公眾對中央及特區政府的憎恨、藐視或離叛情緒」，涉嫌違反維護國家安全條例的「輸入具煽動意圖的刊物」罪。

綜合香港媒體今天的報導，被捕男子34歲，是支援在囚人士組織「候鳥」的董事；「候鳥」日前曾發文指出，一批10月中到店的台灣書籍，合共60本書被海關依據國安法令扣查。

報導表示，國安處人員在九龍旺角一家店鋪拘捕了相關男子，這家店鋪被指是「候鳥」旗下店鋪。

據指出，「候鳥」旗下店鋪主要代為買賣在囚物資、支援在囚人士等，由前民主派區議員朱江瑋創立。