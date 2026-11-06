黃之鋒續遭判刑10年 英美譴責香港國安法打壓民主

英國「衛報」（The Guardian）報導，香港民主派活動人士黃之鋒因具爭議性的「香港國安法」續遭判處10年監禁，英國和美國同聲譴責。

30歲的黃之鋒5日被判刑。他之前已承認違反這項法律中「勾結外國勢力」的罪名。批評者指出，「香港國安法」被用來打壓香港的政治反對派，而黃之鋒是唯一一名曾兩度因這項法律被起訴的人。

英國外交部發言人表示，黃之鋒的刑期「清楚顯示『香港國安法』如何被用來針對因政治表達及參與政治活動而遭到打壓的人士。我們呼籲立即停止所有根據『香港國安法』對個人提出的不公正起訴，並敦促中國及香港當局遵守『中英聯合聲明』（1984年）所保障的香港人民權利與自由。」

美國駐香港領事館在聲明中指出，對追加刑期「予以強烈譴責」，並呼籲立即釋放黃之鋒。

美國駐香港領事館發言人說：「黃之鋒自2020年12月起便遭到不公正監禁，這顯示北京為了打壓那些在香港倡議基本自由的人士，不惜採取極端手段。」

在美國領事館強烈譴責判決後不久，中國警告「有關方面」應「停止對香港司法案件發表不負責任的言論」。

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾遜（Elaine Pearson）說：「針對黃之鋒所提毫無根據的指控，並判處嚴厲刑罰，是殘酷且不公正的。推動社會變革的年輕人，是任何充滿活力社會珍視的資產，但香港政府卻將他們送進監獄。」

國際特赦組織（Amnesty International）副區域主任布魯克斯（Sarah Brooks）表示：「今天的判刑再次令人痛心地提醒我們，『香港國安法』已成為懲罰異議人士的工具，而非真正保護國家安全。」

她說，這次新的定罪「殘酷地，或許也是蓄意地發生在他依據先前定罪，距離釋放僅剩下幾個月之際」。

黃之鋒已被拘禁6年，原本預計於2027年1月獲釋。

在今年10月發布的最新英國外交部香港報告中，英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）表示，黃之鋒的案件「加深了外界對國家安全法律適用範圍日益擴大的憂慮」。

香港活動人士、黃之鋒的好友羅冠聰在此案中被列為共同涉案者。他表示，「看到我的朋友黃之鋒因和平倡議香港民主運動再次遭到判刑，我感到非常難過」，並稱這次判刑是「一場鬧劇」，象徵中國「決心粉碎境內任何對自由與民主的希望」。

前英國殖民地香港於1997年移交中國時，中國承諾實行為期50年的「一國兩制」，香港在此制度下保有一定程度的自治權與自由。

英國認為，在2019年及2020年抗議活動遭到鎮壓，以及隨後實施廣泛的法律改革後，北京已違反了這項國際條約。