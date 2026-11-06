快訊

入秋最強冷空氣要來了！ 粉專：下周低溫叩關1字頭 中南部也會有感降溫

AI通膨持續發酵…進口物價創近50年最大漲幅 外食費連5月增逾3％

美股3大指數崩跌 創2025年4月來最慘日、費半重挫逾12%

聽新聞
0:00 / 0:00

黃之鋒續遭判刑10年 英美譴責香港國安法打壓民主

中央社／ 香港6日綜合外電報導

英國「衛報」（The Guardian）報導，香港民主派活動人士黃之鋒因具爭議性的「香港國安法」續遭判處10年監禁，英國和美國同聲譴責。

30歲的黃之鋒5日被判刑。他之前已承認違反這項法律中「勾結外國勢力」的罪名。批評者指出，「香港國安法」被用來打壓香港的政治反對派，而黃之鋒是唯一一名曾兩度因這項法律被起訴的人。

英國外交部發言人表示，黃之鋒的刑期「清楚顯示『香港國安法』如何被用來針對因政治表達及參與政治活動而遭到打壓的人士。我們呼籲立即停止所有根據『香港國安法』對個人提出的不公正起訴，並敦促中國及香港當局遵守『中英聯合聲明』（1984年）所保障的香港人民權利與自由。」

美國駐香港領事館在聲明中指出，對追加刑期「予以強烈譴責」，並呼籲立即釋放黃之鋒。

美國駐香港領事館發言人說：「黃之鋒自2020年12月起便遭到不公正監禁，這顯示北京為了打壓那些在香港倡議基本自由的人士，不惜採取極端手段。」

在美國領事館強烈譴責判決後不久，中國警告「有關方面」應「停止對香港司法案件發表不負責任的言論」。

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾遜（Elaine Pearson）說：「針對黃之鋒所提毫無根據的指控，並判處嚴厲刑罰，是殘酷且不公正的。推動社會變革的年輕人，是任何充滿活力社會珍視的資產，但香港政府卻將他們送進監獄。」

國際特赦組織（Amnesty International）副區域主任布魯克斯（Sarah Brooks）表示：「今天的判刑再次令人痛心地提醒我們，『香港國安法』已成為懲罰異議人士的工具，而非真正保護國家安全。」

她說，這次新的定罪「殘酷地，或許也是蓄意地發生在他依據先前定罪，距離釋放僅剩下幾個月之際」。

黃之鋒已被拘禁6年，原本預計於2027年1月獲釋。

在今年10月發布的最新英國外交部香港報告中，英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）表示，黃之鋒的案件「加深了外界對國家安全法律適用範圍日益擴大的憂慮」。

香港活動人士、黃之鋒的好友羅冠聰在此案中被列為共同涉案者。他表示，「看到我的朋友黃之鋒因和平倡議香港民主運動再次遭到判刑，我感到非常難過」，並稱這次判刑是「一場鬧劇」，象徵中國「決心粉碎境內任何對自由與民主的希望」。

前英國殖民地香港於1997年移交中國時，中國承諾實行為期50年的「一國兩制」，香港在此制度下保有一定程度的自治權與自由。

英國認為，在2019年及2020年抗議活動遭到鎮壓，以及隨後實施廣泛的法律改革後，北京已違反了這項國際條約。

國安法 香港 黃之鋒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃之鋒被判十年 陸委會強烈譴責：港府應停止司法迫害

被控勾結外國 港高院重判黃之鋒10年、罪行相關財產充公

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」判監10年

黃之鋒再被判10年 香港特首：其團伙是破壞香港繁榮穩定禍首

相關新聞

被控勾結外國 港高院重判黃之鋒10年、罪行相關財產充公

前學運領袖香港眾志秘書長黃之鋒，被控串謀勾結外國勢力罪，昨天被香港高等法院判刑十年。香港特首李家超指黃之鋒和另一名學運領袖羅冠聰，屬破壞香港繁榮穩定禍首，「禍港賣港、怙惡不悛」。香港政府說會依法充公黃之鋒的罪行相關財產。香港警察國安處宣布通輯同案另一名被告羅冠聰，呼籲他回香港自首。

陸進博會開幕…丁薛祥：不刻意追求貿易順差 各國應降低貿易壁壘

第九屆中國國際進口博覽會昨在上海登場，大陸國務院副總理丁薛祥致詞時說，中國從不刻意追求貿易順差，但部分國外高科技產品「買不來、不讓買」，籲各國降低貿易壁壘。他還駁斥「中國擠壓論」稱，外資企業貢獻中國出口百分之二十七，「順差在中國，利益在各方」。

金正恩訪陸剛滿10天…王毅會北韓官員 中朝關係明顯升溫

在北韓（朝鮮）最高領導人金正恩上月快閃訪問丹東、中共二十屆五中全會落幕後，朝鮮勞動黨中央書記金成男近日率團訪問北京，並於昨天會見身兼大陸外長的中共中央外辦主任王毅。大陸與北韓一年來高層交流增多，兩國關係明顯升溫。

美期中選舉變天…中加互延關稅豁免 中籲美對等降稅落地

美國期中選舉變天後，中加經貿關係日趨熱絡，兩國同意延長相互豁免關稅措施直至二○二八年底。代表加拿大輸陸的菜籽餅粕、豌豆、龍蝦和螃蟹將再以低關稅率出口多兩年。今年一月加拿大總理卡尼訪中期間，大陸還恢復了加拿大牛肉的市場准入。卡尼還將於十八日赴深圳參加亞太經合組織（ＡＰＥＣ）的峰會。

黃之鋒續遭判刑10年 英美譴責香港國安法打壓民主

英國「衛報」（The Guardian）報導，香港民主派活動人士黃之鋒因具爭議性的「香港國安法」續遭判處10年監禁，英國...

連辦公都要去湯泉中心 陸年輕人愛上新型態第三空間

換上拖鞋，前往淋浴間洗澡、泡湯，接著換上店內提供的家居服，你可以選擇到汗蒸室閉目養神，也可以到自助用餐區享用水果、冰淇淋和飲料，或是加價品嘗各種中西式料理，還有電影院、遊戲中心等娛樂空間可體驗。 你可能以為這是去韓國旅遊時一定要體驗的汗蒸幕，實際上，這是位於北京的湯泉中心。從泡澡、汗蒸，到吃飯、娛樂甚至過夜，近年這類「新式湯泉」在大陸城市快速興起，成為不少年輕人和外國旅客的休閒新選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。