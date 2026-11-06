美期中選舉變天 中加互延關稅豁免 中籲美對等降稅落地

美國期中選舉變天後，中加經貿關係日趨熱絡，兩國同意延長相互豁免關稅措施直至二○二八年底。代表加拿大輸陸的菜籽餅粕、豌豆、龍蝦和螃蟹將再以低關稅率出口多兩年。今年一月加拿大總理卡尼訪中期間，大陸還恢復了加拿大牛肉的市場准入。卡尼還將於十八日赴深圳參加亞太經合組織（ＡＰＥＣ）的峰會。

大陸商務部官網發布，商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜三日在北京共同主持召開第二十九屆中加經貿聯委會首次部長級會議

王文濤在商務部文告中表示，中方將繼續落實好中加經貿合作路線圖，鞏固油氣能源、農水產品和消費品等傳統領域合作，進一步拓展新材料、先進製造、清潔能源、智慧農業等新興領域合作，為中加經貿關係發展提供有力支撐。

加拿大也將對部分大陸鋼鋁產品的關稅減免措施延至二○二八年底。今年一月，加拿大還同意以百分之六點一最惠國關稅，每年配額四點九萬輛，為期五年進口陸製電動汽車。

就中美農產品貿易合作部分，大陸商務部新聞發言人黃玲昨（五）日表示，中方一直對擴大自美採購農產品持開放態度，但前提是雙方達成的「三百億美元對三百億美元」對等降稅安排落地。