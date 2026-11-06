聽新聞
0:00 / 0:00

美期中選舉變天 中加互延關稅豁免 中籲美對等降稅落地

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸商務部部長王文濤（右）3日會見加拿大國際貿易部長西杜。圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部部長王文濤（右）3日會見加拿大國際貿易部長西杜。圖／取自大陸商務部網站

美國期中選舉變天後，中加經貿關係日趨熱絡，兩國同意延長相互豁免關稅措施直至二○二八年底。代表加拿大輸陸的菜籽餅粕、豌豆、龍蝦和螃蟹將再以低關稅率出口多兩年。今年一月加拿大總理卡尼訪中期間，大陸還恢復了加拿大牛肉的市場准入。卡尼還將於十八日赴深圳參加亞太經合組織（ＡＰＥＣ）的峰會。

大陸商務部官網發布，商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜三日在北京共同主持召開第二十九屆中加經貿聯委會首次部長級會議

王文濤在商務部文告中表示，中方將繼續落實好中加經貿合作路線圖，鞏固油氣能源、農水產品和消費品等傳統領域合作，進一步拓展新材料、先進製造、清潔能源、智慧農業等新興領域合作，為中加經貿關係發展提供有力支撐。

加拿大也將對部分大陸鋼鋁產品的關稅減免措施延至二○二八年底。今年一月，加拿大還同意以百分之六點一最惠國關稅，每年配額四點九萬輛，為期五年進口陸製電動汽車。

就中美農產品貿易合作部分，大陸商務部新聞發言人黃玲昨（五）日表示，中方一直對擴大自美採購農產品持開放態度，但前提是雙方達成的「三百億美元對三百億美元」對等降稅安排落地。

關稅 期中選舉 大陸商務部 加拿大 王文濤 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉變天後…中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底

整理包／藍潮後川普怎麼走？關稅不退、外交求突破 六大動向一次看

北京稱「美國期中選舉是內政」 會續落實川習會共識

進博會開幕 丁薛祥：陸不刻意追求順差 部分高科技產品想買「不讓買」

相關新聞

金正恩訪陸剛滿10天...王毅再會北韓官員 中朝關係明顯升溫

在北韓（朝鮮）最高領導人金正恩上月快閃訪問丹東、中共二十屆五中全會落幕後，朝鮮勞動黨中央書記金成男近日率團訪問北京，並於昨天會見身兼大陸外長的中共中央外辦主任王毅。大陸與北韓一年來高層交流增多，兩國關係明顯升溫。

陸進博會開幕 丁薛祥：不刻意追求貿易順差 各國應降低貿易壁壘

第九屆中國國際進口博覽會昨在上海登場，大陸國務院副總理丁薛祥致詞時說，中國從不刻意追求貿易順差，但部分國外高科技產品「買不來、不讓買」，籲各國降低貿易壁壘。他還駁斥「中國擠壓論」稱，外資企業貢獻中國出口百分之二十七，「順差在中國，利益在各方」。

美期中選舉變天 中加互延關稅豁免 中籲美對等降稅落地

美國期中選舉變天後，中加經貿關係日趨熱絡，兩國同意延長相互豁免關稅措施直至二○二八年底。代表加拿大輸陸的菜籽餅粕、豌豆、龍蝦和螃蟹將再以低關稅率出口多兩年。今年一月加拿大總理卡尼訪中期間，大陸還恢復了加拿大牛肉的市場准入。卡尼還將於十八日赴深圳參加亞太經合組織（ＡＰＥＣ）的峰會。

被控勾結外國 港高院重判黃之鋒10年、罪行相關財產充公

前學運領袖香港眾志秘書長黃之鋒，被控串謀勾結外國勢力罪，昨天被香港高等法院判刑十年。香港特首李家超指黃之鋒和另一名學運領袖羅冠聰，屬破壞香港繁榮穩定禍首，「禍港賣港、怙惡不悛」。香港政府說會依法充公黃之鋒的罪行相關財產。香港警察國安處宣布通輯同案另一名被告羅冠聰，呼籲他回香港自首。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。