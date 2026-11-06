陸進博會開幕 丁薛祥：不刻意追求貿易順差 各國應降低貿易壁壘

第九屆中國國際進口博覽會昨在上海登場，大陸國務院副總理丁薛祥致詞時說，中國從不刻意追求貿易順差，但部分國外高科技產品「買不來、不讓買」，籲各國降低貿易壁壘。他還駁斥「中國擠壓論」稱，外資企業貢獻中國出口百分之二十七，「順差在中國，利益在各方」。

據大陸海關總署近期公布的數字，今年前三季，中國累計出口總值三點三七兆美元、年增百分之二十一點三；進口總值二點四三兆美元、年增百分之二十七點五，貿易順差九三八一億美元。外界普遍預期今年全年中國貿易順差將再創新高。去年大陸貨物貿易順差高達一點一九兆美元‌，約占全球貿易順差的百分之四十。

丁薛祥表示，舉辦進博會是中國支持貿易自由化和經濟全球化、主動向世界開放市場的舉措。中國總體關稅水平已降至百分之七點三，製造業領域外資准入限制措施已全面取消，負面清單管理模式也延伸至跨境服務貿易、數據跨境流動等領域。

丁薛祥說，當前經濟全球化遭遇逆流，全球發展不平衡問題突出，關鍵是如何實現貿易平衡。他提出四點看法：首先是共享大市場。他表示，中國貨物進口規模連續十七年居全球第二，今年前三季進口增速達百分之二十二點三，超過出口增速近六個百分點；其次是深化投資合作。二○二五年在華外資企業貢獻中國整體出口的百分之二十七及順差總額的百分之十六，近五年平均投資收益率約百分之九。

第三是加強創新賦能。他指今年前三季中國積體電路出口增長百分之九十九點一，高新技術產品對出口增長的貢獻率超過百分之五十，中國產品競爭力源於科技優勢及企業長期投入研發，而非政府補貼；第四是增進理解互信。丁薛祥指出，部分中國高科技產品正常貿易受到干擾和制約，呼籲各國透過磋商化解分歧。

丁薛祥表示，中方有信心完成全年經濟社會發展目標任務，預計「十五五」末中國年度社會消費品零售總額將達人民幣六十兆元，服務業規模有望突破一百兆元。

本屆進博會匯聚一六二個國家、地區和國際組織，四一四二家境外企業參展，整體面積首次突破四十四萬平方米。今年有三十多家台企參展，較上屆增加。大陸全國台企聯會長李政宏昨天受訪表示，大陸市場規模大、消費人口多，台商參展主要是希望拓展商機、尋求合作機會，ＡＩ及半導體相關產業也是布局方向。