被控勾結外國 港高院重判黃之鋒10年、罪行相關財產充公

前學運領袖香港眾志秘書長黃之鋒，被控串謀勾結外國勢力罪，昨天被香港高等法院判刑十年。香港特首李家超指黃之鋒和另一名學運領袖羅冠聰，屬破壞香港繁榮穩定禍首，「禍港賣港、怙惡不悛」。香港政府說會依法充公黃之鋒的罪行相關財產。香港警察國安處宣布通輯同案另一名被告羅冠聰，呼籲他回香港自首。

黃之鋒正就民主派「三十五＋初選案」服刑，早前他被控與前香港眾志黨友羅冠聰等人，於二○二○年香港國安法生效後，串謀請求外國制裁中國及香港。

高院法庭判刑指，案發時香港經歷了反送中事件引發的社會動盪與暴動，面臨極高國家安全及法治風險，黃之鋒與羅冠聰行為，加劇了中央及特區政府處理局勢的困難，裁定屬「罪行重大」，按國安法應判監十年以上至終身監禁。

法庭認為，雖然黃之鋒未親自接觸或勾結外國勢力，而是由羅冠聰於海外負責進行，但黃之鋒在充分知情的情況下參與，在長達約四個月時間內持續分工合作，呼籲外國制裁北京中央及香港，而美國政府其後的確取消香港的特殊貿易待遇，亦有大陸及香港官員遭制裁，因此認為黃之鋒和羅冠聰扮演的角色同等重要，都是案件的主腦。

法庭認定黃之鋒之罪行，以十三年監禁為量刑起點，考慮求情理由後扣減三年，判處監禁十年。這十年中的二個月二日與「三十五＋」顛覆案餘下刑期同期執行。

黃之鋒自二○二○年十一月二十三日開始被羈押，至今超過二千一百天。黃之鋒現年二十九歲，按今次判刑，預料需服刑至二○三六年，出獄時年約四十歲。在香港國安法已有判刑中，黃之鋒刑期較黎智英短。今年二月九日，黎智英被控違反香港國安法，以兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，被香港高等法院原訟法庭重判有期徒刑二十年。

香港警察國家安全處總警司李桂華召開記者會表示，黃之鋒十八歲開始犯下不同罪行，「罪行累累」。媒體提問警方於二○二五年即黃之鋒犯案後五年才拘捕和起訴是否公平？李桂華指警方國安處於二○二三年獲取情報後才開始調查案件，在兩年時間內取得律政司指示提出起訴，期間沒有拖延。李桂華又說已通緝同案另一名被告羅冠聰，呼籲他回港自首，面對司法程序。

羅冠聰已於二○二○年六月三十日港區國安法實施前離開香港，並獲英國政治庇護。

陸委會對此表達強烈譴責與憂心，並指出，中共及港府應停止對民主人士的打壓與司法迫害，保障港人應有的基本人權與言論自由。