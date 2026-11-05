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陸配亞亞續拍爭議影片 陸委會稱會影響入境審查：她可能沒想回來
陸配劉振亞（網名亞亞）近期發布影片，向女兒聲稱「吉林一號（衛星）拍到我們台灣的家非常清楚」。陸委會發言人梁文傑今天表示，亞亞持續拍這些影片，會影響她未來入境審查。
陸配亞亞在影片中對她的女兒說，「吉林一號拍到我們台灣的家非常清楚」。小朋友回答：「咱們國家的衛星已經拍到中國的大好河山，這不是很正常的事嗎？」
陸委會今天舉行例行記者會，有媒體提問，這是否會影響亞亞未來來台申請。梁文傑表示，陸籍人士來台是採取許可制，每一個申請案件都必須經過審查。
他說明，在審查時，也會將「是否有矮化我國主權及尊嚴」的具體言行，納入考量。
梁文傑表示，亞亞持續拍攝這些影片，當然會影響她未來入境審查時的相關決定。「不過，我看她持續拍攝這些影片，可能也沒有很想回來」。
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