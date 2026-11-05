前中共政治局委員馬興瑞被起訴 涉嫌受賄可能達25年

前中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌受賄案調查終結，近日已由湖北宜昌人民檢察院提起公訴。從起訴書來看，馬興瑞受賄可能長達25年，涵蓋涉及軍工的航太領域及在廣東執政期間。

人民日報今天報導，最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對馬興瑞作出逮捕決定，並指定由湖北省宜昌市人民檢察院審查起訴。

檢察機關起訴指控：馬興瑞利用擔任中國航天科技集團公司黨組成員、副總經理、黨組書記、總經理，廣東省委副書記、深圳市委書記，廣東省委副書記、省長，中共中央政治局委員等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

陸媒財新網指出，馬興瑞1999年9月任中國航天科技集團公司黨組成員、副總經理，2026年4月3日在中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長任上落馬。這意味著其被控受賄時長約在25年左右。

67歲的馬興瑞曾是備受看好的政治新星，從航太專業人士成為地方一把手，2013年出任中共廣東省委副書記，之後又擔任過深圳市委書記、廣東省長，2021年出任新疆黨委書記，並在2025年卸任，當時中共中央決定對他「另有任用」。但直到2026年官方宣布他被查，他擔任中央農村工作領導小組副組長一職才被外界所悉。

今年7月14日，馬興瑞被開除黨籍及公職（雙開）。

馬興瑞落馬後，外界認為他可能捲入軍工腐敗和家族式腐敗。他主政深圳時期的深圳市委副書記戴北方和秘書長郭永航，近一年來也都相繼被查。