快訊

拚蔣萬安連任…不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：會以「大局為重」評估

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

前中共政治局委員馬興瑞被起訴 涉嫌受賄可能達25年

中央社／ 北京5日電
前中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌受賄案調查終結，近日已由湖北宜昌人民檢察院提起公訴。中新社
前中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌受賄案調查終結，近日已由湖北宜昌人民檢察院提起公訴。中新社

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌受賄案調查終結，近日已由湖北宜昌人民檢察院提起公訴。從起訴書來看，馬興瑞受賄可能長達25年，涵蓋涉及軍工的航太領域及在廣東執政期間。

人民日報今天報導，最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對馬興瑞作出逮捕決定，並指定由湖北省宜昌市人民檢察院審查起訴。

檢察機關起訴指控：馬興瑞利用擔任中國航天科技集團公司黨組成員、副總經理、黨組書記、總經理，廣東省委副書記、深圳市委書記，廣東省委副書記、省長，中共中央政治局委員等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

陸媒財新網指出，馬興瑞1999年9月任中國航天科技集團公司黨組成員、副總經理，2026年4月3日在中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長任上落馬。這意味著其被控受賄時長約在25年左右。

67歲的馬興瑞曾是備受看好的政治新星，從航太專業人士成為地方一把手，2013年出任中共廣東省委副書記，之後又擔任過深圳市委書記、廣東省長，2021年出任新疆黨委書記，並在2025年卸任，當時中共中央決定對他「另有任用」。但直到2026年官方宣布他被查，他擔任中央農村工作領導小組副組長一職才被外界所悉。

今年7月14日，馬興瑞被開除黨籍及公職（雙開）。

馬興瑞落馬後，外界認為他可能捲入軍工腐敗和家族式腐敗。他主政深圳時期的深圳市委副書記戴北方和秘書長郭永航，近一年來也都相繼被查。

中共 廣東 馬興瑞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬興瑞被提起公訴 遭指受賄數額巨大、軌跡跨航天與廣東政壇

貫徹「安俄經中」戰略？金正恩訪丹東10天後 北韓高官率團訪北京

俄防長突訪北京 軍委副主席張升民：增軍事合作

何秀綿涉賄選遭起訴 競辦：片面解讀

相關新聞

黃之鋒再被判10年 香港特首：其團伙是破壞香港繁榮穩定禍首

前香港眾志秘書長黃之鋒因「串謀勾結外國勢力危害國家安全罪」，5日再被香港高等法院判處監禁10年。香港特首李家超5日說，黃之鋒、羅冠聰及其團伙是破壞香港繁榮穩定的禍首；香港警務處國安處總警司李桂華「歡迎」法庭對黃之鋒重判，稱「希望他日後在牢裡好好反省」。

黃之鋒被判十年 陸委會強烈譴責：港府應停止司法迫害

前香港眾志秘書長黃之鋒，5日遭香港高等法院判刑10年，法院指其觸犯「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，且「罪行重大」。陸委會表示強烈譴責與憂心，並指出，中共及港府應停止對民主人士的打壓與司法迫害，保障港人應有的基本人權與言論自由。

黃之鋒再因國安案被判囚10年 求情信嘆「幾如重回起點」

因顛覆國家政權罪正服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，今天因串謀勾結外國勢力罪再被判囚10年。他此前在親自撰寫的求情信中表示，...

大陸官媒：東風-61已正式列裝中共火箭軍

2025年9月3日，大陸紀念抗日勝利80周年閱兵，戰略打擊群核導彈方隊中，新型陸基洲際飛彈東風-61首次公開亮相。如今，東風-61已正式列裝中共火箭軍。

美中俄三方會談或成「雅爾達2.0」 分析：僅象徵意義

美中俄三大強權領袖可能迎來現代歷史上首次三邊會晤。中國外交部4日證實，正就11月中旬在深圳亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行美中俄三方元首會晤，與美俄相關方保持溝通，對此，烏克蘭總統澤倫斯基嚴正警告此會將成為劃分勢力範圍的「雅爾達2.0」。分析指出，三方關切的議題重疊極小，這場會晤政治象徵意義恐遠大過實質內容。

北京稱「美國期中選舉是內政」 會續落實川習會共識

美國期中選舉結果大勢底定，民主黨重掌國會參、眾兩院。中國外交部發言人毛寧表示，中方願繼續同美方一道，維護好落實好兩國元首重要共識。面對新國會可能會嘗試改善與美國傳統盟友的關系，中方專家指出，中美關係走向將由兩國雙方力量對比決定，不會因兩黨國會控制權更迭就發生重大變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。