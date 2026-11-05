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程萬軍來台求庇護遭遣返 梁文傑：很無奈…要考慮國安、負擔能力

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

大陸前央視節目主講人程萬軍日前在桃園機場轉機時，聲稱遭到中共政治迫害，希望尋求台灣政府提供人道保護，但最終仍遭遣返回泰國。對此，陸委會副主委梁文傑今（5）日表示，政府做出遣返決策時也是很無奈，除了人道考量，也要考慮國安、實際負擔能力。他說，如果台灣夠大、資源很多，也沒有國安考量，「當然可以盡量收容」。

陸委會5日下午舉行例行記者會，有記者提問，政府一方面支持香港反送中人士，另一方面卻拒絕可能遭中共政治迫害的程萬軍，是否存在雙重標準？

梁文傑回應，香港反送中運動結束後，很多香港學生和民主派人士遭到追捕，政府已經盡了最大的努力，也用許多專案收容不少人，盡量幫助他們在台灣安居樂業。雖然有些人後來決定離開台灣，但政府已經盡到最大的責任與義務。

至於程萬軍案，梁文傑稱，政府在做決策時也是很無奈，因為每年都有好幾件類似案件。碰到這樣的狀況，一方面要顧及人道考量，評估當事人是不是有立即受迫害的危險，但另一方面，台灣也有國安考量，還要考量實際上的負擔能力。

梁文傑進一步說明，如果政府允許當事人進來，就要考慮後續如何安置。假如沒有第三國願意接收，當事人就等於要在台灣生活，「那他能不能在台灣生活，以及到底是誰要負擔他的生活，這些都是必須要考慮的事情」。

梁文傑並指，程萬軍的問題在於政府無法核實他的說法。他所說的遭到迫害的部分，沒有第三方團體或個人能夠為他佐證，他自己也沒有提供資料。從他的護照也看得出來，並沒有被中共方面限制出境，而且他也是以旅遊名義前往泰國，所以綜合考量後，政府決定將他送返前一個目的地泰國。

梁文傑強調，每次面對這類案件，政府都要綜合各種考慮，「每一次的決定其實都有一些無奈的成分」。他說，如果台灣夠大、資源很多，也沒有國安考量，當然可以盡量收容，但實際情況並不是這樣。

此外，程萬軍遭遣返後再度拍片，指控移民署人員在遣返過程中將他蒙頭、毆打，甚至對他說「你的死活與我們無關」，並批評台灣比中共還惡劣。對此，梁文傑回應，移民署執行遣返時有全程錄影，一開始一定是好言相勸，但程萬軍激烈掙扎，以各種方式拒絕離開、不願登機，抵達泰國後又不想下機。

梁文傑最後說，程萬軍有說他要控告移民署的人員，這也是他的權利，但移民署執行過程中都有錄影，「我相信移民署一定是依法依規行事」。

國安 梁文傑 央視 陸委會

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