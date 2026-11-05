今年APEC我方部長參與少於往年？陸委會避答：建議洽外交部了解

今年APEC部長級會議已經全部舉行完畢，在大陸做為主辦方之下，我方僅有三位部長登陸，包含勞動部長洪申翰、時任政委兼經貿談判總代表楊珍妮以及財政部長莊翠雲，人數明顯小於往屆，陸委會對此迴避詳細說明原因，僅表示建議洽外交部了解。就領袖代表邀請函情況，陸委會並重申台灣是APEC的正式會員，參加各項活動不存在所謂一中原則的前提。

陸委會下午舉行記者會，本報記者提問今年APEC部長級會議參與狀況，包含最後一場會議是雙部長視訊會議，我方由國發會副主委高仙桂、經濟部次長江文若參加，整個大陸（地點含香港）主辦期間，僅有三位部長登陸，包含洪申翰、楊珍妮以及莊翠雲，人數遠遠小於美韓舉辦APEC時期，陸委會是否了解背後原因？

就此陸委副主委梁文傑僅回應，我方參與APEC的各個部會的人選，它的規劃和參與的情形是由外交部統籌，「我建議洽外交部了解」。

此外，就領袖代表邀請函情況，梁文傑則指出，關於參加經濟領袖會議的代表問題，台灣是APEC的正式會員，我們是依循APEC相關的規範和慣例來參與APEC的各項活動，不存在所謂一中原則的前提。「我們也提醒中方，作為今年APEC的主辦經濟體，它有責任確保每一位會員平等參與的權利」。

媒體追問，大陸對於我們參加這一次的APEC有給予平等參與的尊重嗎？梁文傑回應，「到目前為止我們有去參加的官員，過程都算是平順」。

稍早大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日就領袖代表邀請函爭議表示，「我們一貫按照一個中國原則和亞太經合組織（APEC）有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜。只要按照上述做法，台灣地區可以參會」。