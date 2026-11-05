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黃之鋒再被判10年 香港特首：其團伙是破壞香港繁榮穩定禍首

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
前香港眾志秘書長黃之鋒。路透
前香港眾志秘書長黃之鋒。路透

香港眾志秘書長黃之鋒因「串謀勾結外國勢力危害國家安全罪」，5日再被香港高等法院判處監禁10年。香港特首李家超5日說，黃之鋒、羅冠聰及其團伙是破壞香港繁榮穩定的禍首；香港警務處國安處總警司李桂華「歡迎」法庭對黃之鋒重判，稱「希望他日後在牢裡好好反省」。

李家超在港府5日發布的公報中說：「黃之鋒、羅冠聰及其團伙先是阻撓特區政府推動國民教育，意圖削弱青少年的國民身份認同，繼而成立激進組織、煽動學生違法，更宣揚『港獨』、『自決』主張，在2019年『黑暴』、港版『顏色革命』中推波助瀾，其惡行累累。」

「黃之鋒屢次犯法，包括組織、參與和煽惑他人參與未經批准集結、非法集結、藐視法庭等，視法律如無物。黃之鋒、羅冠聰等人在《港版國安法》實施前持續勾結外國或者境外勢力，積極推動美國通過涉港法案，公然乞求外國對華對港制裁。」

李指，在港版國安法實施後，黃之鋒、羅冠聰及其團伙仍毫無悔改之意，「肆無忌憚地繼續充當外國和境外勢力的代理人，恣意持續串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，妄圖通過境外勢力對中央政府和特區政府施壓，禍港賣港、怙惡不悛」；他還稱，黃之鋒更參與「35+計劃」，「串謀顛覆國家政權。此等惡行均屬極之嚴重的罪行，不僅嚴重損害了國家主權、安全、發展利益，更直接損害了廣大市民的切身福祉與社會穩定。」

另據香港電台、星島日報報導，李桂華5日到場旁聽法院判刑，之後在庭外受訪時說，這起案件的影響十分嚴重，因為黃之鋒可以接觸到外國政要及有影響力的人，造成部分實際影響，而相關事件發生在香港2019、2020年的動盪時期。

他提到，黃之鋒未成年時已參加社運，18歲起犯案累累，包括2項港版國安法及多項集結相關罪行，其中2019年6月21日包圍警總案。他認為，黃之鋒因組織及煽惑他人被控，再加上藐視法庭罪行，可見他不願意守法，連法庭也不放在眼內。

李桂華稱，希望黃之鋒在獄內服刑時，好好反省自己對國家、對香港做過的壞事錯事，抓緊機會培養守法精神，以及好好認識國家。

香港特首 黃之鋒 香港 國安 李家超

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