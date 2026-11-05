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黃之鋒被判十年 陸委會強烈譴責：港府應停止司法迫害

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會5日回應黃之鋒遭判刑案，強調中共及港府應停止對民主人士的打壓與司法迫害。記者廖士鋒／攝影
陸委會5日回應黃之鋒遭判刑案，強調中共及港府應停止對民主人士的打壓與司法迫害。記者廖士鋒／攝影

香港眾志秘書長黃之鋒，5日遭香港高等法院判刑10年，法院指其觸犯「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，且「罪行重大」。陸委會表示強烈譴責與憂心，並指出，中共及港府應停止對民主人士的打壓與司法迫害，保障港人應有的基本人權與言論自由。

陸委會5日發布新聞參考資料，就黃之鋒被判刑，對相關方面持續以「國家安全」為名，不斷戕害港人之基本人權與言論自由，表達強烈譴責與憂心。

陸委會指出，黃之鋒前因「反送中」運動多起案件被判4個月至13.5個月不等刑期，後又因民主派初選案遭判4年8個月；其自2020年末遭關押迄今，已身陷囹圄逾2,000天。

陸委會強調，中共及港府持續利用「港版國安法」等威權工具，對香港民主人士羅織罪名，進行無止盡的政治追訴，打壓人民追求自由、民主與人權的合法權利，不僅剝奪香港自由人權，更持續損害香港的國際形象與法治基石。

最後，陸委會呼籲，言論自由與民主人權，是現代法治社會保障的基本價值。中共及港府應停止對民主人士的打壓與司法迫害，終止以「國家安全」為名的政治濫訴，並即刻釋放無辜遭拘押人士，保障港人應有的基本人權與言論自由。

另據香港特區政府新聞網，法庭頒下的判刑理由書裁定本案屬於「罪行重大」的級別，並指出案發時，香港正值面對社會動盪及暴動所帶來的嚴重影響，而在國家安全及法治方面亦承受着極高的風險，黃之鋒等人的行為使情況更為嚴峻。黃之鋒及羅冠聰2人是本案的主腦，及呼籲外國實施制裁及敵對措施的最前沿倡議者，在香港國安法實施後，持續作出危害國家安全的行為，並刻意調整各自的角色，但其角色同樣關鍵。他們確實促成了外國實施制裁和敵對措施，而該等制裁和措施嚴重影響及危害國家安全。

香港特首李家超表示：「在香港國安法實施後，黃之鋒、羅冠聰及其團夥仍毫無悔改之意，肆無忌憚地繼續充當外國和境外勢力的代理人，恣意持續串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，妄圖通過境外勢力對中央政府和特區政府施壓，禍港賣港、怙惡不悛；黃之鋒更參與『35+計劃』，串謀顛覆國家政權。此等惡行均屬極之嚴重的罪行，不僅嚴重損害了國家主權、安全、發展利益，更直接損害了廣大市民的切身福祉與社會穩定。」

港府發言人稱，「特區政府肩負維護國家安全的憲制責任，堅決打擊及嚴懲反中亂港分子及境外勢力的代理人，定必有法必依、執法必嚴、違法必究，全力防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動。」

港府 黃之鋒 陸委會 香港

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