快訊

尖點跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

黃之鋒遭判囚10年 陸委會表達強烈譴責與憂心

中央社／ 台北5日電

前香港眾志秘書長黃之鋒因「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，遭香港法院重判10年。陸委會今天表示，對相關方面持續以「國家安全」為名，不斷戕害港人的基本人權與言論自由，表達強烈譴責與憂心。

陸委會指出，黃之鋒此前因「反送中」運動多起案件被判4個月至13.5個月不等刑期，後又因民主派初選案遭判4年8個月；其自2020年末遭關押迄今，已身陷囹圄逾2000天。

陸委會又說，中共及港府持續利用「港版國安法」等威權工具，對香港民主人士羅織罪名，進行無止盡的政治追訴，打壓人民追求自由、民主與人權的合法權利，不僅剝奪香港自由人權，更持續損害香港的國際形象與法治基石。

陸委會呼籲，言論自由與民主人權，是現代法治社會保障的基本價值。中共及港府應停止對民主人士的打壓與司法迫害，終止以「國家安全」為名的政治濫訴，並即刻釋放無辜遭拘押人士，保障港人應有的基本人權與言論自由。

黃之鋒被控違反「港區國安法」的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，他早前認罪，今天在高等法院被判處入獄10年。

黃之鋒 陸委會 港府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」判監10年

國安局：啟動反滲透法等修法程序 加重跨國鎮壓罰則

跨境鎮壓專題報告 陸委會副主委梁文傑： 自2005年已131人受害

國台辦聲稱高金素梅案是羅織罪名 梁文傑：不容說嘴批評

相關新聞

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」判監10年

正在就香港民主派初選案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，因被控串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，今天（11月5日）被香港高等法院判處監禁10年，預計2036年11月刑滿。這也是他第二次因觸犯《港版國安法》被判刑。

大陸官媒：東風-61已正式列裝中共火箭軍

2025年9月3日，大陸紀念抗日勝利80周年閱兵，戰略打擊群核導彈方隊中，新型陸基洲際飛彈東風-61首次公開亮相。如今，東風-61已正式列裝中共火箭軍。

美中俄三方會談或成「雅爾達2.0」 分析：僅象徵意義

美中俄三大強權領袖可能迎來現代歷史上首次三邊會晤。中國外交部4日證實，正就11月中旬在深圳亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行美中俄三方元首會晤，與美俄相關方保持溝通，對此，烏克蘭總統澤倫斯基嚴正警告此會將成為劃分勢力範圍的「雅爾達2.0」。分析指出，三方關切的議題重疊極小，這場會晤政治象徵意義恐遠大過實質內容。

北京稱「美國期中選舉是內政」 會續落實川習會共識

美國期中選舉結果大勢底定，民主黨重掌國會參、眾兩院。中國外交部發言人毛寧表示，中方願繼續同美方一道，維護好落實好兩國元首重要共識。面對新國會可能會嘗試改善與美國傳統盟友的關系，中方專家指出，中美關係走向將由兩國雙方力量對比決定，不會因兩黨國會控制權更迭就發生重大變化。

馬興瑞被提起公訴 遭指受賄數額巨大、軌跡跨航天與廣東政壇

前中共中央政治局委員、前新疆自治區書記、前中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌受賄案，已由湖北省宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴。大陸最高人民檢察院5日通報，馬興瑞被指控利用在多個高層職位上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法應以受賄罪追究刑事責任。

國台辦要沈伯洋多讀書 梁文傑：沈是他看過書讀得最多的人

民進黨台北市長候選人沈伯洋表示「中華文化是台灣文化的一部分」，國台辦發言人朱鳳蓮批評「數典忘祖」，奉勸沈伯洋「為善最樂，讀書便佳」。對此陸委會副主委梁文傑受訪時指出，中華文化本來就是台灣文化的一部分。沈伯洋是他看過書讀得最多的人吧，所以拿讀書不多來說嘴，這沒什麼意思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。