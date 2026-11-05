黃之鋒遭判囚10年 陸委會表達強烈譴責與憂心

前香港眾志秘書長黃之鋒因「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，遭香港法院重判10年。陸委會今天表示，對相關方面持續以「國家安全」為名，不斷戕害港人的基本人權與言論自由，表達強烈譴責與憂心。

陸委會指出，黃之鋒此前因「反送中」運動多起案件被判4個月至13.5個月不等刑期，後又因民主派初選案遭判4年8個月；其自2020年末遭關押迄今，已身陷囹圄逾2000天。

陸委會又說，中共及港府持續利用「港版國安法」等威權工具，對香港民主人士羅織罪名，進行無止盡的政治追訴，打壓人民追求自由、民主與人權的合法權利，不僅剝奪香港自由人權，更持續損害香港的國際形象與法治基石。

陸委會呼籲，言論自由與民主人權，是現代法治社會保障的基本價值。中共及港府應停止對民主人士的打壓與司法迫害，終止以「國家安全」為名的政治濫訴，並即刻釋放無辜遭拘押人士，保障港人應有的基本人權與言論自由。

黃之鋒被控違反「港區國安法」的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，他早前認罪，今天在高等法院被判處入獄10年。