快訊

尖點跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」判監10年

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
前香港眾志秘書長黃之鋒。圖／中央社檔案照片
前香港眾志秘書長黃之鋒。圖／中央社檔案照片

正在就香港民主派初選案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，因被控串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，今天（11月5日）被香港高等法院判處監禁10年，預計2036年11月刑滿。這也是他第二次因觸犯《港版國安法》被判刑。

香港有線新聞報導，現年30歲的黃之鋒去年6月在獄中再度被捕，被控於2020年串謀流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰等人，請求外國對中國大陸及香港實施制裁、封鎖或其他敵對行動。他今年9月承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

香港高等法院《國安法》指定法官譚耀豪今天早上判刑時，裁定案件屬於《港版國安法》規定的「罪行重大」類別，以監禁13年為量刑起點，在考慮認罪扣減等因素後，最終判處黃之鋒監禁10年。

法庭同時考慮整體量刑原則，裁定其中兩個月零兩天與黃之鋒在民主派初選案的剩餘刑期同期執行，相當於額外服刑約九年10個月。

譚耀豪指出，黃之鋒與羅冠聰是涉案串謀的兩名主要帶領者，在《港版國安法》2020年6月底生效後，仍持續推動外國制裁中國大陸及香港的訴求。

法官不接納辯方有關黃之鋒在港版國安法生效後參與程度有限、角色次要的說法，認為他與羅冠聰在案件中均扮演關鍵角色。黃之鋒也並非主動停止相關活動，而是在2020年11月因另一宗案件被還押後，才停止參與。

據港媒《法庭線》觀察，法官說到這裡時，黃之鋒一度皺眉。

譚耀豪認為，黃之鋒與羅冠聰在香港社會動盪期間呼籲外國實施制裁，加劇中國大陸及香港特區當時面對的困境，因此案件性質嚴重。

串謀勾結外國勢力 黃之鋒 國安法 港版國安法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

與13歲少女性交 香港議員施駿興囚2年半 港府：9月起停薪

投資公司女董事被網詐千萬港元 港警：詐騙案已成治安重要挑戰

13歲女被15歲閨密強逼賣淫染梅毒 父奔走申訴主腦及10嫖客全判刑

退將臧幼俠起立聽中國國歌遭砍75%月退俸 再涉反滲透法為中介選被法辦

相關新聞

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」判監10年

正在就香港民主派初選案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，因被控串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，今天（11月5日）被香港高等法院判處監禁10年，預計2036年11月刑滿。這也是他第二次因觸犯《港版國安法》被判刑。

大陸官媒：東風-61已正式列裝中共火箭軍

2025年9月3日，大陸紀念抗日勝利80周年閱兵，戰略打擊群核導彈方隊中，新型陸基洲際飛彈東風-61首次公開亮相。如今，東風-61已正式列裝中共火箭軍。

美中俄三方會談或成「雅爾達2.0」 分析：僅象徵意義

美中俄三大強權領袖可能迎來現代歷史上首次三邊會晤。中國外交部4日證實，正就11月中旬在深圳亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行美中俄三方元首會晤，與美俄相關方保持溝通，對此，烏克蘭總統澤倫斯基嚴正警告此會將成為劃分勢力範圍的「雅爾達2.0」。分析指出，三方關切的議題重疊極小，這場會晤政治象徵意義恐遠大過實質內容。

北京稱「美國期中選舉是內政」 會續落實川習會共識

美國期中選舉結果大勢底定，民主黨重掌國會參、眾兩院。中國外交部發言人毛寧表示，中方願繼續同美方一道，維護好落實好兩國元首重要共識。面對新國會可能會嘗試改善與美國傳統盟友的關系，中方專家指出，中美關係走向將由兩國雙方力量對比決定，不會因兩黨國會控制權更迭就發生重大變化。

馬興瑞被提起公訴 遭指受賄數額巨大、軌跡跨航天與廣東政壇

前中共中央政治局委員、前新疆自治區書記、前中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌受賄案，已由湖北省宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴。大陸最高人民檢察院5日通報，馬興瑞被指控利用在多個高層職位上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法應以受賄罪追究刑事責任。

國台辦要沈伯洋多讀書 梁文傑：沈是他看過書讀得最多的人

民進黨台北市長候選人沈伯洋表示「中華文化是台灣文化的一部分」，國台辦發言人朱鳳蓮批評「數典忘祖」，奉勸沈伯洋「為善最樂，讀書便佳」。對此陸委會副主委梁文傑受訪時指出，中華文化本來就是台灣文化的一部分。沈伯洋是他看過書讀得最多的人吧，所以拿讀書不多來說嘴，這沒什麼意思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。