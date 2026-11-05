黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」判監10年

正在就香港民主派初選案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，因被控串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，今天（11月5日）被香港高等法院判處監禁10年，預計2036年11月刑滿。這也是他第二次因觸犯《港版國安法》被判刑。

香港有線新聞報導，現年30歲的黃之鋒去年6月在獄中再度被捕，被控於2020年串謀流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰等人，請求外國對中國大陸及香港實施制裁、封鎖或其他敵對行動。他今年9月承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

香港高等法院《國安法》指定法官譚耀豪今天早上判刑時，裁定案件屬於《港版國安法》規定的「罪行重大」類別，以監禁13年為量刑起點，在考慮認罪扣減等因素後，最終判處黃之鋒監禁10年。

法庭同時考慮整體量刑原則，裁定其中兩個月零兩天與黃之鋒在民主派初選案的剩餘刑期同期執行，相當於額外服刑約九年10個月。

譚耀豪指出，黃之鋒與羅冠聰是涉案串謀的兩名主要帶領者，在《港版國安法》2020年6月底生效後，仍持續推動外國制裁中國大陸及香港的訴求。

法官不接納辯方有關黃之鋒在港版國安法生效後參與程度有限、角色次要的說法，認為他與羅冠聰在案件中均扮演關鍵角色。黃之鋒也並非主動停止相關活動，而是在2020年11月因另一宗案件被還押後，才停止參與。

據港媒《法庭線》觀察，法官說到這裡時，黃之鋒一度皺眉。

譚耀豪認為，黃之鋒與羅冠聰在香港社會動盪期間呼籲外國實施制裁，加劇中國大陸及香港特區當時面對的困境，因此案件性質嚴重。