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談因應中共跨國鎮壓 喜劇演員黃逸豪籲應盡快推動修法

中央社／ 台北5日電

曾遭中共跨國鎮壓的相聲演員黃逸豪今天在立法院表示，若朝野對中共跨境鎮壓是有共識的，應儘快推動修法，不要停留在各說各話的狀態，不然對國家的政治運作是不好的現象。

立法院司法及法制委員會今天上午針對「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」進行專題報告，根據現場官員表示，應對中共跨境鎮壓，主要是修訂國安法與反滲透法。

黃逸豪今天也到場旁聽，他並在立法院接受媒體聯訪。

黃逸豪說，在旁聽過程中發現，不論藍白綠，各政黨對於應該儘速修法似乎都有共識，希望朝野能夠共同努力，讓相關法案真正完成立法。

黃逸豪指出，現場有立委提及，部分修法工作已經停滯半年，甚至質疑民進黨是否只在選舉前才將議題拿出來操作。他認為，不管之前發生甚麼事情，希望這件事情不要只停留在口號，應繼續往下走，一步步把法修好，保護全台灣的人民。

國民黨立委翁曉玲質詢陸委會副主委梁文傑時，追問政府為何沒有公布境外敵對勢力名單，以及除了中共之外是否還有其他境外敵對勢力。

黃逸豪表示，原本期待翁曉玲在提出質疑後，能夠進一步舉出其他具體對象，但對方並沒有提出，反而讓大家自行思考，「如果翁曉玲認為台灣還面臨其他境外敵對勢力，也可以先整理出一份名單，讓社會討論是否與政府掌握的情況一致」。

黃逸豪也坦言，中國長期以來就曾透過各種民間管道處理政治敏感問題，甚至可能將部分事情交由民間人士執行，使官方得以撇清關係，坦言台灣確實很難追查中國境內的資金流向，完整證據鏈的掌握也存在困難。

不過，他強調，自己遭到攻擊的原因明顯與過去批評中共的言論有關，無論背後是民間人士或官方力量，都是境外勢力對台灣人民言論自由及人身安全的威脅。

談到政府目前的跨部會協處機制，黃逸豪表示，自己並未直接透過平台求助，但因先前已經遭到潑糞攻擊，因此後續發生車禍時，檢警才會朝可能涉及跨境鎮壓的方向調查。

不過，他憶及，當時他向交通隊要求調閱監視器畫面，還必須主動向員警說明，自己最近可能面臨境外鎮壓，甚至講出這番話時都感到心虛，認為其他潛在受害者也可能面臨類似的心理壓力，但是認為仍要有這樣的警覺心，「跨境鎮壓就在我們身邊」，而政府是能夠提供幫助的。

至於未來是否會投入推動修法，黃逸豪表示，希望儘快回歸正常生活，雖然事件讓他獲得更多關注，也願意持續為跨境鎮壓議題發聲，但不打算成為第一線的政治倡議者。

黃逸豪強調，自己最重要的身分仍是一名喜劇演員，擔心過度投入政治倡議可能對未來的喜劇工作產生影響，但仍會持續關注修法進度。

中共 黃逸豪 修法

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