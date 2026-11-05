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防制跨國鎮壓 法務部擬修法、陸委會將設通報專線

中央社／ 台北5日電

法務部長鄭銘謙今天表示，現行法制對跨國鎮壓犯罪嚇阻力不足，正研議修正反滲透法，增訂罪責並加重處罰。陸委會副主委梁文傑表示，未來將設立通報專線，協助受害民眾。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、陸委會及國安局官員，就「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」進行專題報告並備質詢。

台灣民眾黨立委陳昭姿、中國國民黨立委翁曉玲及民主進步黨立委莊瑞雄等人，關切跨國鎮壓的法律定義、境外敵對勢力認定、犯罪態樣、修法方向及受害人協助機制。疑遭中共跨國鎮壓而遭車撞傷的相聲演員黃逸豪也到場旁聽。

針對跨國鎮壓定義及境外敵對勢力認定，梁文傑表示，跨國鎮壓是境外勢力或其代理人，針對個人或社群進行恐嚇、騷擾、傷害或脅迫等侵略性干預行為；台灣唯一的境外敵對勢力是中共，目前未見其他境外勢力企圖侵犯台灣主權。

翁曉玲質疑，政府不應渲染中共跨境鎮壓製造恐懼，將政策質疑、社會抗爭及反對聲音視為在地協力者，甚至把反對執政者的意見歸咎敵國滲透，形同以恐懼綁架選民、撕裂社會。認定境外敵對勢力應有證據，不能僅因犯罪指使者是中國大陸人士就逕行認定。

鄭銘謙回應，台灣是民主法治社會，人民享有言論自由，但從矢板明夫、黃逸豪遭攻擊案件觀察，均有境外敵對勢力介入，顯示對方無法容忍台灣的言論自由，因此更應守護民主憲政體制。反滲透法是行政院的法規，且涉及多個部會，法務部為幕僚機關，做法規諮商及審查。

陳昭姿指出，行政院7月成立跨機關協處平台，應建立通報管道及標準作業流程，讓受害人即時獲得協助。梁文傑表示，未來將設立通報專線，矢板明夫、黃逸豪遭攻擊事件均已通報平台。

莊瑞雄追問平台如何掌握案件。梁文傑舉例，曾參與香港反送中運動的維權人士湯偉雄，其泰拳工作室遭潑紅漆、監視器遭毀損，警方受理時可能僅視為一般毀損案件，但陸委會掌握其背景，懷疑事件與過去在香港的言行有關，因此通報協處平台。

根據法務部書面報告，跨國鎮壓主要態樣包括境外敵對勢力片面依據危害國家主權的法律，宣布追訴特定人士，以及疑似在台灣境內侵擾或攻擊特定對象。

法務部指出，跨國鎮壓不僅侵害生命、身體、名譽及財產等權益，也使受害者擔憂遭境外不當追訴，產生恐懼；其他民眾可能因此自我審查，形成寒蟬效應，影響言論自由及民主憲政體制。

法務部表示，現行法律對打人、潑漆、跟監偷拍等行為，主要依傷害、毀損、恐嚇或妨害秘密等罪處罰，刑度多為5年以下有期徒刑，無法充分反映跨國鎮壓對民主法治的危害，嚇阻力明顯不足。

此外，現行法制無法處罰透過「台獨舉報專區」進行舉報者，與性別無關的跟蹤盯梢也不適用跟蹤騷擾防制法，對跨國鎮壓宣傳資訊的散布同樣欠缺規範。

法務部表示，正依行政院指示跨部會研商，研議修正反滲透法，增訂跨國鎮壓相關罪責並加重處罰，將不同犯罪態樣納入規範，同時建立沒收及網際網路相關機制，防止鎮壓效果擴散。

法務部強調，檢察機關將結合司法警察積極查緝、向上溯源，追究在地協力者責任，並盼立法院支持修法，以維護民主制度及人民權益。

陸委會 法務部 修法

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