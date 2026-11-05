梁文傑：中共對台跨境鎮壓9大樣態 2005年來131人受害

陸委會副主委梁文傑今天表示，中共對台跨境鎮壓有9大樣態，目標對象也不斷擴大。根據統計，從2005年到現在，中共對台跨境鎮壓人數達131人、149人次。

梁文傑今天列席立法院第11屆第6會期司法及法制委員會第5次全體委員會議，就「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」進行專題報告並備質詢。

梁文傑在會上表示，中共對台跨境鎮壓有9大樣態，包含實體攻擊（如襲擊、潑漆、假車禍等）；刑事追責（如懸賞通緝、非法逮捕、司法審判）；心理壓迫（如列為台獨頑固份子、台獨打手幫兇，或監視、跟蹤等）；數位壓迫（如散播住家衛星照片、散布不實資訊等）；邊境管制（如禁止當事人及其家屬入出境）。

他接著指出，其他樣態包含連坐攻擊（如威脅、騷擾被害人的家屬、親友或商務往來對象等）；經濟制裁（如限制交易對象、凍結銀行帳戶等）；民主干預（如針對我國公務員進行恐嚇、威脅，影響國家民主機制的正常運作等）；機制濫用（如濫用司法程序、阻撓國際參與、運用國際組織壓迫人身自由）。

梁文傑說，目標對象涵蓋政治人物、國防軍事人員、司法人員、學者及公民社會人士等。政府因應中共跨境鎮壓，於行政院設立跨機關溝通平台。行政院於今年4月1日正式成立「跨境鎮壓協處機制跨機關溝通平台」。採取「提高加害成本、減少受害損失」的策略思維，突破中共「境外指揮、境內犯罪」的犯罪鏈，並依據總統提示從「預防、保護、反制」三大面向著手。

梁文傑說，相關措施與成效包含：即時判定跨境鎮壓案件，阻止犯嫌離境；調整執法人員思維，不以一般刑案看待，進而挖掘背後境外勢力；規劃提供民眾因應指引；與民主友盟反制跨境鎮壓；完善法治補足缺漏；持續透過各項管道讓民眾認識跨境鎮壓；積極提供受害個案相關必要協助。

梁文傑最後說，跨境鎮壓不僅是對個人法益的侵害，更是中共將其政治意志向外延伸。政府將透過「跨機關、跨國界」的預防措施、「全方位、有深度」的保護機制，以及「抓得到、罰得重」的反制能量，持續維護國人安全與強化民主韌性。