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馬興瑞被提起公訴 遭指受賄數額巨大、軌跡跨航天與廣東政壇

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
曾任中共中央政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞涉嫌受賄案，因「數額特別巨大」，依法被提起公訴。人民網
曾任中共中央政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞涉嫌受賄案，因「數額特別巨大」，依法被提起公訴。人民網

前中共中央政治局委員、前新疆自治區書記、前中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌受賄案，已由湖北省宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴。大陸最高人民檢察院5日通報，馬興瑞被指控利用在多個高層職位上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法應以受賄罪追究刑事責任。

據新華社，檢方起訴指控，馬興瑞的受賄行為橫跨其仕途多個關鍵階段，包括擔任中國航天科技集團公司副總經理、總經理，廣東省委副書記、深圳市委書記，廣東省委副書記、省長，以及中共中央政治局委員等職務期間。

他被指利用職權或地位形成的便利條件，為他人謀利並收受財物。案件由國家監察委員會調查終結後移送檢察機關，最高檢依法對馬興瑞作出逮捕決定，並指定宜昌市檢察院審查起訴。

此前報導，現年67歲的馬興瑞是山東鄆城人，技術官僚出身，曾長期任職於航天軍工系統，歷任中國航天科技集團總經理、中國新一代運載火箭工程總指揮，被外界稱為「航天少帥」。

2013年他轉任地方，先後出任廣東省委副書記、深圳市委書記及廣東省省長，2021年底升任新疆維吾爾自治區黨委書記，2022年10月晉身中央政治局委員。2025年7月，他突然不再兼任新疆書記，後轉任中央農村工作領導小組副組長，至2026年4月因涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。

在起訴前，馬興瑞已於2026年7月被開除黨籍及公職。大陸官方對此案通報措辭嚴厲，指其「喪失理想信念和政治立場」，問題包括縱容身邊工作人員嚴重違紀違法、在幹部選拔任用中為他人謀利、幫助親屬低價購房、搞權色及錢色交易，以及「縱容放任親屬利用其職務影響謀取巨額利益，大搞家族腐敗」。

通報亦批評他將公權力異化為謀取私利的工具，在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面為他人謀利，本人或伙同親屬非法收受巨額財物，並指其「在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣」。

馬興瑞 廣東 巨大

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