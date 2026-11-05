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國台辦聲稱高金素梅案是羅織罪名 梁文傑：不容說嘴批評

中央社／ 台北5日電

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天批評，無黨籍立委高金素梅捲入辦公室前主任張俊傑涉共諜案是羅織罪名。陸委會副主委梁文傑今天說，不管是張俊傑案、高金素梅案，都是台灣內部司法案件，不容國台辦說嘴與批評。

梁文傑今天出席第11屆第6會期司法及法制委員會第5次全體委員會議就「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」進行專題報並備質詢。他在會前接受媒體聯訪時，做上述表示。

另外，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示，中華文化是台灣文化的一部分，被國台辦批評其言論本末倒置，並要他多讀點書。梁文傑對此表示，中華文化本來就是台灣文化的一部分，「沈伯洋是我看過書讀得最多的人，拿讀書來說嘴，沒什麼意思」。

自稱央視前節目主講人的中國籍人士程萬軍跳機要求暫留台灣，陸委會與移民署依既有機制將他送返泰國。梁文傑說，因為沒辦法核實程萬軍所講述的內容，他也沒辦法提出更多的證據顯示有遭到迫害，並且其旅行證件也未受到限制，程萬軍可以自由進出中國大陸，因此政府認為不符合救助條件。

梁文傑在聯訪時被問及跨境鎮壓議題。他表示，過去中共進行的跨境鎮壓，是對台灣人士潑漆、跟監。現在從矢板明夫案、相聲演員黃逸豪案看來，是實質使用暴力傷害他所看不順眼的人士。這種不斷的激化做法，是政府要全面防堵與做相關修法工作的，要繼續努力。

高金素梅 國台辦 梁文傑

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