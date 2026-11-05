對台差別待遇？ 陸國台辦：可按貫例參與APEC

外交部長林佳龍日前指出，大陸以電子郵件取代親自遞交ＡＰＥＣ邀請函，且今年多項ＡＰＥＣ會議對台灣存在差別待遇。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，一貫依照一中原則及亞太經濟合作有關諒解備忘錄規定和慣例處理，台灣只要按照上述做法就可以參會。

本報記者昨於大陸國台辦記者會提問，陸方以電子郵件遞交邀請函的考量，以及如何回應台灣要求平等尊嚴地出席會議的訴求。朱鳳蓮未正面回應，僅表示「我們一貫按照一個中國原則和亞太經合組織（亞太經濟合作）有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜。只要按照上述做法，台灣地區可以參會」。

而ＡＰＥＣ雙部長視訊會議三日晚間召開，直至昨日凌晨陸方才發布通稿。雖然陸方與我方都未披露中華台北的參加官員，但依據泰國外交部與東協官網發布畫面，我方參會官員為經濟部政次江文若、國發會副主委高仙桂。經濟部昨晚向本報證實，本次會議討論主題為「邁向亞太社群」及「賦能區域經濟整合新發展」，由江文若代表出席。

另針對台灣無法參與月底將在香港舉行的國際刑警組織大會，朱鳳蓮表示，「台灣作為中國的一部分，無權加入國際刑警組織」。她並稱大陸和國際刑警組織就台灣參與該組織框架下的合作及活動「已經作了妥善安排」。