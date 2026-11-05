審慎交流 陸政協委員聶鑫獲准來台參加論壇

本報掌握，「兩岸公法圓桌論壇」日前在台北舉行，這是論壇時隔八年重回台灣實體舉辦，有十多名大陸頂尖公法學者來台交流，包括清華大學法學院教授、現任大陸全國政協委員聶鑫。在兩岸關係低迷之際，背景「特殊」的聶鑫獲我政府同意來台交流相當難得。

據了解，第十四屆兩岸公法圓桌論壇十月十七日至十八日在東吳大學舉行，這場論壇由東吳大學法學院與北京清華大學法學院自二○一三年起共同主辦，今年採取閉門形式，主辦相當低調。知情人士指出，本次來台交流的聶鑫，也是現任大陸全國政協委員。另一名知情人士則說，本次論壇約有十多位大陸學者獲准來台，多數為中青世代。

根據「人民政協報」先前的專訪文章，聶鑫二○一三年開始就兼任國台辦兩岸關係法政問題研究基地秘書長，並於二○一九年成為中共統戰部黨外知識分子建言獻策專家組成員，顯示他長年深耕兩岸關係，對台灣了解甚深。

值得一提的是，兩岸公法圓桌論壇上次在台灣實體舉辦已是二○一八年第六屆，疫情結束後雖恢復實體會議，但因兩岸氛圍緊張、大陸學者來台交流案卡關頻傳，論壇都在對岸舉行，直到今年才重回台北。

對於放行聶鑫來台，陸委會回應本報查詢表示，目前兩岸學術教育等各領域的交流互動持續進行，相關陸籍學者申請來台，政府都會進行專案審查，須符合專業性、關連性及必要性等要件。對於本案相關人員黨政身分，我方均有掌握。

知情人士指出，他認為政府對本次活動的態度是「審慎支持」。不過交流空間與過去相比仍有緊縮，例如並未安排其他參訪，「現在氛圍對於學術以外的活動不樂見，我們也就遵循這樣的方針」。

知情人士提到，很多學者在對岸具影響力，「當對岸在凝聚某種猜疑時，這些人會因為跟我們有友誼，而適時站出來表達兩岸善意的氛圍，對於化解兩岸緊張關係是種助力」。

近期在台舉辦的兩岸交流活動還有十月中旬文藻外語大學主辦的第廿一屆兩岸外語教學研討會，本月底國家圖書館主辦的兩岸公立圖書館交流機制「玄覽論壇」即將登場，多位大陸館長將來台。