聽新聞
0:00 / 0:00

審慎交流 陸政協委員聶鑫獲准來台參加論壇

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
大陸全國政協委員聶鑫。圖／取自大陸全國政協官網
大陸全國政協委員聶鑫。圖／取自大陸全國政協官網

本報掌握，「兩岸公法圓桌論壇」日前在台北舉行，這是論壇時隔八年重回台灣實體舉辦，有十多名大陸頂尖公法學者來台交流，包括清華大學法學院教授、現任大陸全國政協委員聶鑫。在兩岸關係低迷之際，背景「特殊」的聶鑫獲我政府同意來台交流相當難得。

據了解，第十四屆兩岸公法圓桌論壇十月十七日至十八日在東吳大學舉行，這場論壇由東吳大學法學院與北京清華大學法學院自二○一三年起共同主辦，今年採取閉門形式，主辦相當低調。知情人士指出，本次來台交流的聶鑫，也是現任大陸全國政協委員。另一名知情人士則說，本次論壇約有十多位大陸學者獲准來台，多數為中青世代。

根據「人民政協報」先前的專訪文章，聶鑫二○一三年開始就兼任國台辦兩岸關係法政問題研究基地秘書長，並於二○一九年成為中共統戰部黨外知識分子建言獻策專家組成員，顯示他長年深耕兩岸關係，對台灣了解甚深。

值得一提的是，兩岸公法圓桌論壇上次在台灣實體舉辦已是二○一八年第六屆，疫情結束後雖恢復實體會議，但因兩岸氛圍緊張、大陸學者來台交流案卡關頻傳，論壇都在對岸舉行，直到今年才重回台北。

對於放行聶鑫來台，陸委會回應本報查詢表示，目前兩岸學術教育等各領域的交流互動持續進行，相關陸籍學者申請來台，政府都會進行專案審查，須符合專業性、關連性及必要性等要件。對於本案相關人員黨政身分，我方均有掌握。

知情人士指出，他認為政府對本次活動的態度是「審慎支持」。不過交流空間與過去相比仍有緊縮，例如並未安排其他參訪，「現在氛圍對於學術以外的活動不樂見，我們也就遵循這樣的方針」。

知情人士提到，很多學者在對岸具影響力，「當對岸在凝聚某種猜疑時，這些人會因為跟我們有友誼，而適時站出來表達兩岸善意的氛圍，對於化解兩岸緊張關係是種助力」。

近期在台舉辦的兩岸交流活動還有十月中旬文藻外語大學主辦的第廿一屆兩岸外語教學研討會，本月底國家圖書館主辦的兩岸公立圖書館交流機制「玄覽論壇」即將登場，多位大陸館長將來台。

東吳大學 清華大學 兩岸關係

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

形式罕見 APEC雙部長會議改採視訊

沈伯洋稱「中華文化是台灣文化的一部分」 國台辦：讀書便佳

避免出現尷尬場面？APEC雙部長會議改採視訊 北京稱為「確保效果」

台英大學聯盟年會登場 聚焦淨零綠能與雙語教育

相關新聞

APEC舉辦三方峰會 陸首鬆口與俄美保持溝通

今年亞太經合會（ＡＰＥＣ）非正式領袖會議將於十八日至十九日在深圳登場。針對外界高度矚目的美國總統川普、俄羅斯總統普亭及大陸國家主席習近平可能舉行三方峰會，大陸外交部昨首度鬆口表示，「中方就中俄美元首會晤同相關方保持著溝通」。此前陸方多次被問及相關計畫，均稱「沒有可以提供的信息」。

審慎交流 陸政協委員聶鑫獲准來台參加論壇

本報掌握，「兩岸公法圓桌論壇」日前在台北舉行，這是論壇時隔八年重回台灣實體舉辦，有十多名大陸頂尖公法學者來台交流，包括清華大學法學院教授、現任大陸全國政協委員聶鑫。在兩岸關係低迷之際，背景「特殊」的聶鑫獲我政府同意來台交流相當難得。

前央視主持人 在台「跳機」尋庇護遭拒

前大陸官媒央視節目主講人程萬軍日前從泰國搭機抵台後，未按原定行程轉機，而是「跳機」尋求人道保護，並要求將他轉送第三國。陸委會昨表示，因政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事，主管機關已依法將他送返回前一出發點曼谷。

對台差別待遇？ 陸國台辦：可按貫例參與APEC

外交部長林佳龍日前指出，大陸以電子郵件取代親自遞交ＡＰＥＣ邀請函，且今年多項ＡＰＥＣ會議對台灣存在差別待遇。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，一貫依照一中原則及亞太經濟合作有關諒解備忘錄規定和慣例處理，台灣只要按照上述做法就可以參會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。