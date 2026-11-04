中國前武警司令王寧被撤政協常委 連續3任司令落馬

Nvidia輝達(又譯英偉達)傳出要求資料中心合作夥伴，降低對中國客戶的業務占比。在美中兩大AI強權競爭日益激烈之際，此事凸顯美國對中國AI產業的圍堵，正從晶片出口管制延伸至算力服務，企圖進一步限制中國追趕美國的能力。個新增的規則適用於Nvidia的全球客戶，不過，規則僅對未來的契約有影響，不影響現有的租賃協議。

2026-11-04 14:30