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自由之家：中國第3季爆發近千起抗議事件

中央社／ 台北4日電

美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）2日發布中國異議監督（ChinaDissent Monitor 2026，CDM）統計指出，中國各地在今年7到9月爆發948起抗議事件，較上一季增加。

統計指出，2026年第3季，工人主導的抗議活動比例最高，達到44%；其次是屋主，大約27%；農村居民9%。其餘抗議活動由小企業主、消費者、家長、學生、投資者、請願者（訪民）和維權人士等團體發起。

從行動地點方面看，廣東省是本季抗議活動最多的地區，大約占13%，其次為河南、陝西、河北和山東

自2022年6月開始收集資料以來，中國異議監督累計記錄1萬6845起抗議事件。

中國異議監督在2026年第2季共記錄846起抗議事件。最多是屋主36%，其次依序是勞工24%、農村居民18%。其餘抗議活動由家長和學生、小商戶、投資者、消費者、請願者以及活動人士等多元群體發起。廣東省抗議事件數量最多，占14%。

據指出，由於中共五中全會在北京召開，當局從10月初開始大規模清洗在京訪民，拘留、綁架、遣返等貫穿整個10月。到10月26日至29日會議期間，在京訪民基本被「清零」。

四川成都武侯區錦官新城東區數十名建築工人10月26日聚集並包圍藍光集團總經理的別墅大門，要求出面結清拖欠工資。這是工人在10月的第2次維權行動，工人在10月12日一度控制欠薪相關的兩名負責人。

中國異議監督估計，中國每年大約發生10萬起集體抗爭事件，其中超過一半可能會在社群網路上曝光。然而，由於中共對社群媒體的嚴格審查，其中大多數會被刪除或限流，這導致大多數集體抗爭事件不為外界所知。

河南 工人 山東

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