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陸委會：台灣繼續爭取參與國際組織 中國無權置喙
中國大陸國台辦今天舊調重彈，聲稱台灣無權加入國際刑警組織。陸委會回應，中華民國是主權國家，中華人民共和國對台灣的國際參與無權置喙，更無權在國際社會上代表台灣。
陸委會表示，政府不會因為中共的阻撓與打壓而退縮，將繼續爭取參與各項國際組織，並與理念相近國家緊密合作，守護台灣人民應有的權利。
中國大陸國務院台灣事務辦公室舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮被問及台灣參與國際刑警組織議題時聲稱，大陸的立場是一貫的明確的，即必須按照一個中國原則來處理。
朱鳳蓮聲稱：「台灣作為中國的一部分，無權加入國際刑警組織，中國和國際刑警組織就『台灣地區』參與該組織框架下的合作及活動已經做了妥善的安排。」
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