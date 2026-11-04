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陸批背叛「中山精神」 陸委會：他理念是憲政民主

中央社／ 台北4日電

中共將舉辦孫中山160週年誕辰紀念大會，國台辦今天批評民進黨政府阻撓台灣民眾赴陸參與活動，並稱背叛了「中山精神」。陸委會今天表示，孫中山先生建立的是中華民國，不是中華人民共和國，他的理念是「憲政民主」，絕非中共的一黨專政。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上說，民進黨政府堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，阻撓台灣民眾參與大陸舉辦的紀念孫中山先生誕辰160週年活動，民進黨政府的作為是對「中山精神」的背叛。

陸委會傍晚以書面回應表示，對中華民國來說，今年是孫中山先生誕辰161週年，而非160週年。

陸委會強調，孫中山先生建立的是中華民國，不是中華人民共和國；孫中山的理念是「憲政民主」，絕非中共的一黨專政；是和平的「王道主義」，不是中共每年7%軍備擴張的「霸道主義」；是「民有、民治、民享」，不是要求人民「聽黨話、跟黨走」。

陸委會最後稱，「究竟是誰背叛和褻瀆了『中山精神』，應該相當清楚」。

另外，無黨籍立委高金素梅前辦公室主任、「大帳房」張俊傑涉共諜案逃亡，疑已在10月28日成功從基隆偷渡離境。朱鳳蓮今日對此案進行聲援，聲稱這是「綠色恐怖的司法迫害」。

陸委會表示，台灣是法治社會，不論當事人的身分或政治立場，只要涉及違法，就應該依法調查處理。

陸委會最後稱，國台辦動不動就把司法案件扯成「綠色恐怖」，陸委會要重申，中共沒資格對台灣內部事務指手畫腳。「這樣的發言是把司法案件政治化，只會讓台灣民眾反感」。

陸委會 憲政 國台辦

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