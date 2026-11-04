國台辦否認大陸介選 陸委會：是眾所皆知事實

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，台灣一到了選舉，民進黨政府就會開展認知作戰，稱大陸介選。陸委會今天回應，中共介入台灣選舉已是眾所皆知的事實，且已有多起起訴案件。

對於賴總統日前表示，要慎防中國對台灣選舉進行認知作戰，以及透過黑幫或在地協力者介入選舉等行為。朱鳳蓮今天在國台辦例行記者會上聲稱，「這種說法完全就是無中生有」。一到台灣選舉時期，民進黨政府就開展「認知作戰」稱大陸介選，「目的是掩蓋其施政無能，挑起敵視大陸的情緒，以騙取選票」。

陸委會今天對此以書面回應表示，中共介入台灣選舉已是眾所皆知的事實，且已有多起起訴案件。針對境外勢力介入選舉、干擾民主運作，政府有責任向國人示警，並加強防範中共滲透與操弄。

對於陸委會日前稱赴陸台人失聯、遭留置盤查人數不斷增加，朱鳳蓮在今天的記者會上表示，民進黨政府「捏造失聯資料」，「炮製虛假資訊」，並稱「大陸現在是世界上最安全的地區之一」，

陸委會表示，公布的數據皆為當事人或親友向陸委會、警察機關陳情或報案的統計，每一件都有憑有據。相關案件統計不只是揭示當前國人赴陸面對的人身安全風險升高趨勢，也希望促使中共落實相關機制，並重視保障台灣民眾赴陸的人身安全。