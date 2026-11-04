深化瀾湄合作 陸與東協多國聚焦執法安全及AI等多領域

大陸與東南亞瀾滄江—湄公河合作成員國代表在北京召開會議。大陸外交部長王毅4日表示，各國需強化整合執法與安全合作。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）則表示，會議也討論透過智慧農業、數位貿易、人工智慧（AI）、教育、醫療保健及永續旅遊等領域的合作，推動創新走廊建設。

大陸外交部網站發布，王毅3至4日在北京主持瀾滄江—湄公河合作第11次外長會，並分別與希哈薩，寮國副總理兼外長通沙萬（Thongsavanh Phomvihane），以及緬甸國家計劃、投資與對外經濟部部長昂覺霍（Aung Kyawe）。

王毅與希哈薩會晤時表示，大陸願同泰國籌備好下階段高層交往，為兩國關係提供戰略保障，同時繼續開放超大規模市場，鼓勵更多企業赴泰投資興業，拓展人工智慧、算力中心、半導體等新興領域合作。他也希望泰國繼續為中資企業提供穩定、良好、可預期營商環境，並呼籲雙方加強聯合打擊網賭電詐

王毅指出，在變亂交織的國際情勢下，加強鄰國合作至關重要。瀾湄合作是本地區最成功的次區域合作之一，中國高度讚賞泰國為瀾湄合作發展所做的重要貢獻，願同泰國作為共同主席國籌備好瀾湄合作第五次領導人會議。

王毅與通沙萬會晤時指出，中老（陸稱寮國為老撾）要共同籌備好高層交往，用好中老經濟走廊合作聯委會機制，加快推進中老鐵路建設和經貿、礦產等領域合作；共同辦好「中老友好年」活動，大力增進人文交流。他也說，雙方要密切在多邊和區域事務中的團結協作，推動中寮命運共同體建設取得更多務實成果。

王毅與昂覺霍會晤時提到，大陸支持緬甸實現政治和解，支持緬甸新政府穩定局勢、發展經濟、改善民生、實現振興，並稱中緬要統籌發展和安全，穩步推進中緬經濟走廊重點項目，加強能源資源等領域合作，加大打擊網賭電詐欺力度，阻止妙瓦底亂象死象死灰復燃。他希望緬甸採取實際措施，維護中方在緬人員、機構、計畫安全。