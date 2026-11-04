快訊

獨／接連反對補助健保費？石崇良越洋下指導棋 醫界團體嘆：下不了手

永豐銀遭駭破口揭曉 供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功

美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

聽新聞
0:00 / 0:00

深化瀾湄合作 陸與東協多國聚焦執法安全及AI等多領域

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸與東南亞瀾滄江—湄公河合作成員國代表在北京召開會議。大陸外交部長王毅4日表示，各國需強化整合執法與安全合作。圖／取自大陸外交部網站
大陸與東南亞瀾滄江—湄公河合作成員國代表在北京召開會議。大陸外交部長王毅4日表示，各國需強化整合執法與安全合作。圖／取自大陸外交部網站

大陸與東南亞瀾滄江—湄公河合作成員國代表在北京召開會議。大陸外交部長王毅4日表示，各國需強化整合執法與安全合作。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）則表示，會議也討論透過智慧農業、數位貿易、人工智慧（AI）、教育、醫療保健及永續旅遊等領域的合作，推動創新走廊建設。

大陸外交部網站發布，王毅3至4日在北京主持瀾滄江—湄公河合作第11次外長會，並分別與希哈薩，寮國副總理兼外長通沙萬（Thongsavanh Phomvihane），以及緬甸國家計劃、投資與對外經濟部部長昂覺霍（Aung Kyawe）。

王毅與希哈薩會晤時表示，大陸願同泰國籌備好下階段高層交往，為兩國關係提供戰略保障，同時繼續開放超大規模市場，鼓勵更多企業赴泰投資興業，拓展人工智慧、算力中心、半導體等新興領域合作。他也希望泰國繼續為中資企業提供穩定、良好、可預期營商環境，並呼籲雙方加強聯合打擊網賭電詐

王毅指出，在變亂交織的國際情勢下，加強鄰國合作至關重要。瀾湄合作是本地區最成功的次區域合作之一，中國高度讚賞泰國為瀾湄合作發展所做的重要貢獻，願同泰國作為共同主席國籌備好瀾湄合作第五次領導人會議。

王毅與通沙萬會晤時指出，中老（陸稱寮國為老撾）要共同籌備好高層交往，用好中老經濟走廊合作聯委會機制，加快推進中老鐵路建設和經貿、礦產等領域合作；共同辦好「中老友好年」活動，大力增進人文交流。他也說，雙方要密切在多邊和區域事務中的團結協作，推動中寮命運共同體建設取得更多務實成果。

王毅與昂覺霍會晤時提到，大陸支持緬甸實現政治和解，支持緬甸新政府穩定局勢、發展經濟、改善民生、實現振興，並稱中緬要統籌發展和安全，穩步推進中緬經濟走廊重點項目，加強能源資源等領域合作，加大打擊網賭電詐欺力度，阻止妙瓦底亂象死象死灰復燃。他希望緬甸採取實際措施，維護中方在緬人員、機構、計畫安全。

東協 執法 緬甸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泰國副總理兼外長赴北京與王毅會面 談深化合作與打擊跨國犯罪

王毅籲菲律賓「加強有關人員約束」 落實一個中國政策

俄防長突訪北京 拓展軍事合作

何立峰：「一國兩制」是香港繁榮穩定最大優勢和底氣

相關新聞

美再向伊朗發出戰爭威脅 陸外交部：當務之急是避免中東戰端重啟

美國總統川普再次向伊朗發出戰爭威脅後，大陸外交部發言人毛寧4日表示，當務之急是避免中東戰端重啟，並稱願與沙烏地阿拉伯、伊朗等地區國家加強溝通對話，推動透過談判化解爭端。

美國期中選舉結果大勢抵定 陸外交部回應了

美國期中選舉（陸稱中期選舉）結果大勢底定，民主黨重掌國會參、眾兩院。大陸外交部發言人毛寧4日表示，「中期選舉是美國內政，中方願繼續同美方一道，維護好落實好兩國元首重要共識，加強溝通，妥處分歧，拓展合作，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。」另外，毛寧指中方就中俄美元首會晤同相關方保持着溝通。

央視前主持人來台「跳機」尋求庇護遭拒 陸委會：無法核實受迫害

前大陸官媒央視節目主講人程萬軍日前從泰國搭機抵台後，未按原定行程轉機，而是「跳機」尋求人道保護，並要求將他轉送第三國。陸委會今天表示，因政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事，主管機關已依法將他送返回前一出發點曼谷。

沈伯洋稱「中華文化是台灣文化的一部分」 國台辦：讀書便佳

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示，中華文化是台灣文化的一部分，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評其言論本末倒置，並要他多讀點書。此外，針對代表台北市長蔣萬安抽取選舉號次的女大生，因曾參與馬英九基金會「大九學堂」赴陸交流而引發爭議，朱鳳蓮回應，這是非常野蠻的網路霸凌行為，強調台灣青年赴陸交流是其正當權益。

陸委會籲勿赴陸參加國父誕辰紀念 國台辦：民進黨惡行背叛中山精神

大陸官方近期將舉辦「孫中山先生誕辰160周年」活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局不斷扭曲台灣同胞抵禦外侮的光榮歷史，甚至阻撓台灣同胞參與大陸舉辦的紀念活動。民進黨當局犯下種種惡行，是對孫中山先生高尚人格的褻瀆，也是對中山精神的背叛。

我抗議大陸APEC邀請函採電郵寄送 國台辦僅重申「這事」

我外交部長林佳龍指出，大陸以電子郵件取代親自遞交APEC邀請函，且今年多項APEC會議對台灣存在差別待遇。大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日回應，陸方一貫按照一個中國原則及APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理台灣參會事宜。但並未說明此次改以電子郵件寄送邀請函的具體原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。