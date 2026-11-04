美再向伊朗發出戰爭威脅 陸外交部：當務之急是避免中東戰端重啟

美國總統川普再次向伊朗發出戰爭威脅後，大陸外交部發言人毛寧4日表示，當務之急是避免中東戰端重啟，並稱願與沙烏地阿拉伯、伊朗等地區國家加強溝通對話，推動透過談判化解爭端。

毛寧提到，面對當前中東局勢緊張升級，中國願意與沙烏地阿拉伯、伊朗等地區國家加強溝通對話，當務之急是避免中東戰端重啟、殃及地區人民。

她指出，大陸將繼續以國家主席習近平就促進中東地區和平和安全提出的系列倡議主張為指引，秉持客觀公正立場，支持伊朗和美國透過談判化解爭端，推動葉門問題尋求政治解決，助力就開放荷莫茲海峽形成穩健全面的解決方案。

毛寧還表示，期待地區國家秉持相互尊重、睦鄰友好原則，共同打造共同、全面、合作、永續的區域安全新架構，實現地區長治久安。

川普10月31日指出，美國已摧毀伊朗大部分軍事力量，但仍須「處理」1、2個目標。伊朗則警告，若遭攻擊將報復。

中國大陸是伊朗的主要經濟夥伴之一。在這場持續數月、擾亂全球航運的衝突中，北京一直尋求緩和局勢。

毛寧2日在記者會上披露，大陸政府中東問題特使將在本月上中旬訪問伊朗、阿曼和沙烏地阿拉伯開展穿梭外交，勸和促談、緩和緊張局勢。