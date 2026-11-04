美國期中選舉結果大勢抵定 陸外交部回應了

美國期中選舉（陸稱中期選舉）結果大勢底定，民主黨重掌國會參、眾兩院。大陸外交部發言人毛寧4日表示，「中期選舉是美國內政，中方願繼續同美方一道，維護好落實好兩國元首重要共識，加強溝通，妥處分歧，拓展合作，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。」另外，毛寧指中方就中俄美元首會晤同相關方保持著溝通。

大陸外交部發言人毛寧4日主持例行記者會，她回應有關大陸如何看待美國期中選舉的提問時說，期中選舉是美國內政，大陸願繼續同美國一道，維護好落實好兩國元首重要共識，加強溝通，妥處分歧，拓展合作，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

民主黨在此次中期選舉中拿下國會參眾兩院控制權，在一些共和黨的傳統票倉也成功翻盤。

此外針對英國《金融時報》報導指，北京、莫斯科與華盛頓正致力於安排中俄美元首在深圳APEC會議期間進行會晤；克里姆林宮此前也表示，希望三方會晤能在未來幾天內敲定。

毛寧4日表示，中方正就中俄美元首會晤事宜，與有關各方保持密切溝通協調。