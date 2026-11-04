影／央視前主講人跳機求庇護 移民署：查無實證送返泰國

大陸中央電視台「法律講堂」節目前主講人程萬軍，前天搭機從泰國來台轉機，卻在抵達桃園國際機場後「跳機」，並自行錄製影片向外界求援，希望台灣提供短期人道援助。移民署今天表示，因當事人未能提出具體事證，不符援助之條件及資格，已送返前一航點泰國曼谷。

移民署新聞稿說明，有關中國大陸人士程萬軍來台轉機期間尋求庇護案，移民署均依既有機制會商陸委會等相關機關審慎處理。因當事人對於訴求未能提出具體事證，不符援助之條件及資格，且並無有效入境許可證件，已依入出國及移民法第50條規定，送返前一航點泰國曼谷。另當事人態度拒不配合，於登機過程極力抗拒，並有自傷行為，移民署乃採取必要措施以維護飛航安全，相關作為均依法行政。

程萬軍前天抵台時，透過自拍影片說明自身遭遇，他因為2019年在單位例會中評論亡國之君而遭人錄音舉報，被中共首腦批示徹查，整個單位被整肅，他也因此經歷了長達6年的牢獄之災。2025年刑滿出獄，為了發表監獄作品，被迫流亡海外，現已被聯合國難民署駐泰國辦事處列為最高風險等級處理。

但聯合國難民署駐泰國辦事處告訴他，不能保證他在泰國等待安置期間的人身安全。由於他在所著之監獄告白已經發布於海外媒體，為了免遭中共當局二次政治迫害，所以來台灣尋求短期的人道保護。移民署當時在機場管制區內安排特定場域供程萬軍休息，並提供餐食，但他不能自由活動。

移民署與相關單位研擬後，今天發出新聞稿說明，因程萬軍無法提出具體事證，不符援助之條件及資格，已送返前一航點泰國曼谷。