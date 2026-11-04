快訊

美期中選舉／川普說話了！社群怒曬否決大紅帽 敗選歸咎「他沒出現選票」

F16戰機疑液壓系統故障落地…台中機場3班民航受影響 最長延誤半小時

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋稱「中華文化是台灣文化的一部分」 國台辦：讀書便佳

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示，中華文化是台灣文化的一部分，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評其言論本末倒置，並要他多讀點書。此外，針對代表台北市長蔣萬安抽取選舉號次的女大生，因曾參與馬英九基金會「大九學堂」赴陸交流而引發爭議，朱鳳蓮回應，這是非常野蠻的網路霸凌行為，強調台灣青年赴陸交流是其正當權益。

本周國台辦記者會，大陸媒體關切台北市長選舉相關議題。大陸《人民政協報》詢問，如何看待民進黨台北市長參選人沈伯洋所說，台灣文化糅合了客家文化、漳泉文化等，中華文化是台灣文化的一部分。

朱鳳蓮表示，有關言論根本就是本末倒置、數典忘祖。「中華文化源遠流長、博大精深，是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸同胞說中國話、寫中國字、過中國節、拜中國神，台灣文化是中華文化的一部分，根在祖國大陸。」

朱鳳蓮最後點名沈伯洋，「奉勸沈伯洋之流，為善最樂，讀書便佳」。

另外，大陸「深圳衛視直新聞」詢問，怎麼看待女大學生代表台北市長蔣萬安抽取選舉號次，但隨後被發現曾參加馬英九基金會「大九學堂」赴大陸交流，並有批評指她是「統戰女孩」。

朱鳳蓮回應，動輒給參與兩岸交流的台灣青年扣帽子，是非常野蠻的網路霸凌行為，兩岸民眾對此都強烈反對。

她表示，兩岸青年交流是人心所向，台灣青年往來大陸是其正當權益，「台獨勢力汙名化兩岸青年交流往來，蓄意給來大陸參加兩岸交流活動的台灣青年貼標籤，進行人身攻擊，企圖製造寒蟬效應，撈取政治私利，種種惡行令人唾棄。」

國台辦 沈伯洋 文化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸委會籲勿赴陸參加國父誕辰紀念 國台辦：民進黨惡行背叛中山精神

高金素梅遭約談 國台辦批操弄司法、製造綠色恐怖

我抗議大陸APEC邀請函採電郵寄送 國台辦僅重申「這事」

台灣研議限制高階晶片輸陸 國台辦：封鎖圍堵壓制不了大陸發展

相關新聞

央視前主持人來台「跳機」尋求庇護遭拒 陸委會：無法核實受迫害

前大陸官媒央視節目主講人程萬軍日前從泰國搭機抵台後，未按原定行程轉機，而是「跳機」尋求人道保護，並要求將他轉送第三國。陸委會今天表示，因政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事，主管機關已依法將他送返回前一出發點曼谷。

沈伯洋稱「中華文化是台灣文化的一部分」 國台辦：讀書便佳

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示，中華文化是台灣文化的一部分，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評其言論本末倒置，並要他多讀點書。此外，針對代表台北市長蔣萬安抽取選舉號次的女大生，因曾參與馬英九基金會「大九學堂」赴陸交流而引發爭議，朱鳳蓮回應，這是非常野蠻的網路霸凌行為，強調台灣青年赴陸交流是其正當權益。

陸委會籲勿赴陸參加國父誕辰紀念 國台辦：民進黨惡行背叛中山精神

大陸官方近期將舉辦「孫中山先生誕辰160周年」活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局不斷扭曲台灣同胞抵禦外侮的光榮歷史，甚至阻撓台灣同胞參與大陸舉辦的紀念活動。民進黨當局犯下種種惡行，是對孫中山先生高尚人格的褻瀆，也是對中山精神的背叛。

我抗議大陸APEC邀請函採電郵寄送 國台辦僅重申「這事」

我外交部長林佳龍指出，大陸以電子郵件取代親自遞交APEC邀請函，且今年多項APEC會議對台灣存在差別待遇。大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日回應，陸方一貫按照一個中國原則及APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理台灣參會事宜。但並未說明此次改以電子郵件寄送邀請函的具體原因。

影／央視前主講人跳機求庇護 移民署：查無實證送返泰國

大陸中央電視台「法律講堂」節目前主講人程萬軍，前天搭機從泰國來台轉機，卻在抵達桃園國際機場後「跳機」，並自行錄製影片向外界求援，希望台灣提供短期人道援助。移民署今天表示，因當事人未能提出具體事證，不符援助之條件及資格，已送返前一航點泰國曼谷。

Nvidia被指要夥伴「去中化」 中企客戶比重不能逾半

Nvidia輝達(又譯英偉達)傳出要求資料中心合作夥伴，降低對中國客戶的業務占比。在美中兩大AI強權競爭日益激烈之際，此事凸顯美國對中國AI產業的圍堵，正從晶片出口管制延伸至算力服務，企圖進一步限制中國追趕美國的能力。個新增的規則適用於Nvidia的全球客戶，不過，規則僅對未來的契約有影響，不影響現有的租賃協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。