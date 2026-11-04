沈伯洋稱「中華文化是台灣文化的一部分」 國台辦：讀書便佳

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示，中華文化是台灣文化的一部分，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評其言論本末倒置，並要他多讀點書。此外，針對代表台北市長蔣萬安抽取選舉號次的女大生，因曾參與馬英九基金會「大九學堂」赴陸交流而引發爭議，朱鳳蓮回應，這是非常野蠻的網路霸凌行為，強調台灣青年赴陸交流是其正當權益。

本周國台辦記者會，大陸媒體關切台北市長選舉相關議題。大陸《人民政協報》詢問，如何看待民進黨台北市長參選人沈伯洋所說，台灣文化糅合了客家文化、漳泉文化等，中華文化是台灣文化的一部分。

朱鳳蓮表示，有關言論根本就是本末倒置、數典忘祖。「中華文化源遠流長、博大精深，是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸同胞說中國話、寫中國字、過中國節、拜中國神，台灣文化是中華文化的一部分，根在祖國大陸。」

朱鳳蓮最後點名沈伯洋，「奉勸沈伯洋之流，為善最樂，讀書便佳」。

另外，大陸「深圳衛視直新聞」詢問，怎麼看待女大學生代表台北市長蔣萬安抽取選舉號次，但隨後被發現曾參加馬英九基金會「大九學堂」赴大陸交流，並有批評指她是「統戰女孩」。

朱鳳蓮回應，動輒給參與兩岸交流的台灣青年扣帽子，是非常野蠻的網路霸凌行為，兩岸民眾對此都強烈反對。

她表示，兩岸青年交流是人心所向，台灣青年往來大陸是其正當權益，「台獨勢力汙名化兩岸青年交流往來，蓄意給來大陸參加兩岸交流活動的台灣青年貼標籤，進行人身攻擊，企圖製造寒蟬效應，撈取政治私利，種種惡行令人唾棄。」