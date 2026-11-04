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金廈小三通客流創復航新高 經廈門首度赴中者增加

中央社／ 北京4日電

據福建廈門官方統計，今年至10月下旬金廈「小三通」出入境旅客數量，創2023年復航以來年度客流新高。其中經金廈航線進入廈門的台灣「首來族」逾7萬人，年增逾7成。

金門到廈門的小三通曾因COVID-19疫情停航3年，2023年1月復航並逐步放寬管制及常態化運營。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，有媒體提問時指出，廈門邊檢總站高崎邊檢站數據顯示，截至10月26日，今年廈金「小三通」航線出入境旅客突破174萬人次，其中台灣民眾近140萬人次，比重約8成。兩項數據均超過去年全年，創2023年復航以來單年度客流新高。

朱鳳蓮說，廈金「小三通」客運航線目前保持每日往返24班次的常態營運，節假日客流高峰增開班次。台灣民眾搭乘理由從傳統探親團聚，拓展到商務洽談、參訪研學、文體交流、觀光旅遊等領域。

她說，今年以來經由這條航線入境大陸的台灣「首來族」超過7萬人，年增逾70%，暑期航線單月客運量首次突破20萬人次，刷新2001年通航以來單月客流量最高紀錄。越來越多台灣民眾以廈門作為進入大陸的第1站。

小三通 廈門 金門

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