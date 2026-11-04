金廈小三通客流創復航新高 經廈門首度赴中者增加

我外交部長林佳龍指出，大陸以電子郵件取代親自遞交APEC邀請函，且今年多項APEC會議對台灣存在差別待遇。大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日回應，陸方一貫按照一個中國原則及APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理台灣參會事宜。但並未說明此次改以電子郵件寄送邀請函的具體原因。

2026-11-04 11:17