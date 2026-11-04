聽新聞
0:00 / 0:00
金廈小三通客流創復航新高 經廈門首度赴中者增加
據福建廈門官方統計，今年至10月下旬金廈「小三通」出入境旅客數量，創2023年復航以來年度客流新高。其中經金廈航線進入廈門的台灣「首來族」逾7萬人，年增逾7成。
金門到廈門的小三通曾因COVID-19疫情停航3年，2023年1月復航並逐步放寬管制及常態化運營。
中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，有媒體提問時指出，廈門邊檢總站高崎邊檢站數據顯示，截至10月26日，今年廈金「小三通」航線出入境旅客突破174萬人次，其中台灣民眾近140萬人次，比重約8成。兩項數據均超過去年全年，創2023年復航以來單年度客流新高。
朱鳳蓮說，廈金「小三通」客運航線目前保持每日往返24班次的常態營運，節假日客流高峰增開班次。台灣民眾搭乘理由從傳統探親團聚，拓展到商務洽談、參訪研學、文體交流、觀光旅遊等領域。
她說，今年以來經由這條航線入境大陸的台灣「首來族」超過7萬人，年增逾70%，暑期航線單月客運量首次突破20萬人次，刷新2001年通航以來單月客流量最高紀錄。越來越多台灣民眾以廈門作為進入大陸的第1站。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。