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陸委會籲勿赴陸參加國父誕辰紀念 國台辦：民進黨惡行背叛中山精神

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

大陸官方近期將舉辦「孫中山先生誕辰160周年」活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局不斷扭曲台灣同胞抵禦外侮的光榮歷史，甚至阻撓台灣同胞參與大陸舉辦的紀念活動。民進黨當局犯下種種惡行，是對孫中山先生高尚人格的褻瀆，也是對中山精神的背叛。

陸委會副主委梁文傑上周在例行記者會上表示，依照中華民國立場，孫中山先生今年已是誕辰161周年，並強調中華民國才是正統，孫中山的理念跟中共亦有差別，並指中共一向把孫中山先生當做中國革命的先行者，換言之，中共是合法的繼承人，但孫中山先生建立的是中華民國，不是中華人民共和國。孫中山先生的理念是「憲政民主」，並不是一個共產黨領導的一黨專政。

朱鳳蓮今天表示，孫中山先生是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅。今年是孫中山先生誕辰160周年，大陸有關方面通過各種形式舉辦紀念活動，很多台灣同胞在台灣也舉辦紀念活動，共同表達對孫中山先生的敬仰，繼承和發揚他的寶貴精神。

她續指，推動國家統一，實現民族振興，是孫中山先生矢志追求並為之奮鬥一生的偉大理想。中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。在中國共產黨領導下，中國人民經過百餘年奮鬥，取得了舉世公認的偉大成就。

朱鳳蓮並稱，孫中山先生擘劃的很多藍圖在今天已經變成了現實，我們成功走出了一條中國式現代化道路，中華民族偉大復興勢不可擋，祖國統一前景一片光明。

她並表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，不斷扭曲台灣同胞抵禦外侮的光榮歷史，持續淡化、美化日本殖民統治，甚至阻撓台灣同胞參與大陸舉辦的紀念活動。民進黨當局犯下種種惡行，是對孫中山先生高尚人格的褻瀆，也是對中山精神的背叛。

台媒追問，國台辦如何看待陸委會對此次紀念活動的參與限制，以及將有哪些台灣人士參與？朱鳳蓮表示，歡迎台灣同胞積極參加，與大陸同胞共同緬懷孫中山先生的歷史功勳和崇高風範，共同繼承孫中山先生致力國家統一、實現民族振興的偉大事業，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一和復興貢獻力量。

她並指，「民進黨當局處心積慮干擾阻撓兩岸交流，企圖矇蔽台灣同胞對大陸的認知，阻止兩岸同胞走親走近，違逆民意，違逆潮流，必遭唾棄。」但朱鳳蓮未回應有哪些台灣人士將參與該活動。

國台辦 陸委會 民進黨

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