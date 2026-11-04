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我抗議大陸APEC邀請函採電郵寄送 國台辦僅重申「這事」
我外交部長林佳龍指出，大陸以電子郵件取代親自遞交APEC邀請函，且今年多項APEC會議對台灣存在差別待遇。大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日回應，陸方一貫按照一個中國原則及APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理台灣參會事宜。但並未說明此次改以電子郵件寄送邀請函的具體原因。
針對11月底即將登場的APEC峰會，林佳龍近日表示，大陸此次並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件方式寄送。台灣方面已就此表達抗議，希望陸方遵守規章與慣例。
此外，林佳龍也表示，從今年APEC各項相關會議來看，確實看到大陸對台灣有一些差別待遇，當差別待遇發生的時候，我方會在第一時間表達抗議，同時爭取參與的權益；行政院長卓榮泰也表示，台灣會爭取、要求能平等且尊嚴地出席會議。
本報記者於今天國台辦例行記者會上提問，此次採取電子郵件方式寄送邀請函的考量與原因為何？陸方會如何回應台灣提出的相關訴求？
朱鳳蓮未正面回應，僅簡短表示，「我們一貫按照一個中國原則和亞太經合組織（亞太經濟合作）有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜。只要按照上述做法，台灣地區可以參會。」
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