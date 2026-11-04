反制美國就COVID-19索賠 武漢機構控告密蘇里州

據報導，為反制美國密蘇里州就COVID-19疫情向中國方面索賠，武漢市等3家政府機構日前反而控告密蘇里州及該州前後3任總檢察長侵害名譽權。

綜合中國日報和明報的報導，湖北武漢市中級法院前天公布，這起訴訟已於10月30日開庭審理，目前仍在審理程序之中。

明報今天在報導中表示，本案源於密蘇里州就COVID-19疫情向中方索賠並獲缺席判決，中方機構隨後反訴，要求索賠人民幣3564億元（相當於美方索賠金額的2倍）及道歉。

據報導，武漢中院網站2日通報，被告包括密蘇里州及該州前後3任總檢察長，武漢市政府、中國科學院及中科院武漢病毒研究所為原告，聲稱被告「在美國策劃、推動、實施惡意濫訴，捏造、散布不實信息，發布污名化、歧視性言論」，嚴重侵害原告的名譽權並造成巨大損失，要求被告停止侵害行為，公開賠禮道歉，並承擔消除不利影響、恢復原告名譽、賠償損失等民事責任。

報導引述法律專家說，賠償道歉的判決或難以執行，但在中國境內具有法律宣示效力。

2020年4月，密蘇里時任總檢察長以「隱瞞疫情」為由起訴中國政府，中國、中共及湖北省政府、武漢市政府、中科院、中科院武漢病毒研究所等9機構被列為被告。