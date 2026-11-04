王毅籲菲律賓「加強有關人員約束」 落實一個中國政策

大陸外交部長王毅3日與菲律賓外交部長拉薩洛通電話時，批評菲律賓少數政治人物出於政治偏見和一己私利，將正常的經貿人文交流政治化，要求菲律賓加強對相關人員的約束。此外他向拉薩洛表示，菲方應將一個中國政策落到實處，在涉海問題上謹言慎行。

大陸外交部官網發布，王毅指出，當前中菲關係面臨惡意干擾，菲律賓「少數政客」出於政治偏見和一己私利，一再攻擊抹黑中國大陸，踩踏中方紅線，將正常的經貿人文交流政治化，侵害中國大陸在菲人員和機構的正當權益。這種惡行喪失理智，不可容忍，也損害菲律賓的國際形象。通報並未說明王毅所指的是哪些菲律賓政治人物。

王毅認為，這種惡行「喪失理智，不可容忍」，也損害菲律賓的國際形象。他呼籲菲方應加強對有關人員的約束，在對華政策上發出理性、統一的聲音。中方維護主權和領土完整、實現國家統一的意志堅定不移。菲方應將一個中國政策落到實處，在涉海問題上謹言慎行。

據陸方新聞稿，拉薩洛表示，菲方高度重視對華關係，希望發展穩定、可預期的雙邊關係。當前各國在經濟、能源等領域面臨挑戰，菲中開展溝通有利於管控分歧，改善雙邊關係，促進地區和平穩定。「菲方堅持奉行一個中國政策，這一立場不會改變。」菲方也願通過對話協商同中方妥善處理涉海等問題。菲方作為東協輪值主席國，讚賞並期待中方發揮更大作用，推動東協—中國全面戰略伙伴關係取得更多成果。