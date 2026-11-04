聽新聞
0:00 / 0:00

時隔近5年 放慢升值速度 陸央行調升外匯準備金

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國人民銀行宣布，本月15日起，上調金融機構外匯存款準備率2個百分點。（路透）
中國人民銀行宣布，本月15日起，上調金融機構外匯存款準備率2個百分點。（路透）

面對在岸人民幣四年多來再次突破六點六五關口，大陸央行中國人民銀行）時隔近五年宣布，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點。分析師解讀，此舉是希望放慢升值速度，避免市場形成單邊升值預期。

中國人民銀行昨日早上發布公告稱，為加強金融機構外匯流動性管理，自十一月十五日起，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，即外匯存款準備金率由現行的百分之四提高到百分之六。

外匯存款準備金率上調，是通過回籠流動性來影響貨幣的價格。金融機構需按照一定比例將所吸納外匯存款的一部分交存給中國人民銀行，這個比例即為外匯存款準備金率。據估算，外匯存款準備金率上調兩個百分點，理論上可回籠兩百四十億美元的外匯流動性。

路透指出，上調外匯存款準備金率，意味著中國人民銀行扭轉了二○二三年九月調降外匯存款準備金率的政策方向。當時中國人民銀行調降準備金率，是為了遏止人民幣快速貶值及資本外流。中國人民銀行上一次上調外匯存款準備金率則是二○二一年十二月。

中金公司研究部外匯研究負責人李劉陽認為，人民幣的升值主要來自出口帶來的結匯。九月出口年增百分之卅六點三，結匯率升至百分之六十五點三，淨結匯占比處於高位，構成人民幣的重要支撐。

市場參與者並不預期這項措施會扭轉人民幣的升值趨勢。澳盛銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，企業增加將外匯結算為人民幣的規模，造成目前供給超過需求的失衡狀況。上調外匯存款準備金率，仍不足以緩解外匯供給過剩的情況。

外匯 大陸央行 中國人民銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸央行時隔3年多再調外匯存準率 11月15日起升至6%

抑制人民幣升值壓力 大陸上調外匯存款準備率2個百分點

中國大陸救股市 調降股票回購增持再貸款利率

阻貶台幣 抗外資匯出 央行找出口商助陣

相關新聞

華府智庫示警：共軍鎖台 2028年風險最高

華府智庫「大西洋理事會」二日刊出旗下資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析指出，中國大陸正為對台灣實施能源封鎖預作準備，二○二八年至二○二九年可能是風險最高的時期。為嚇阻北京，美國及盟友應協助台灣強化能源安全，尤其優先在北台灣建立柴油發電及儲備系統，避免台北陷入斷電危機。

俄防長突訪北京 拓展軍事合作

甫被增選為中共政治局委員的中共中央軍委副主席張升民，昨在北京釣魚台國賓館會見來訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫。張升民表示，願「探索打造更多具有時代特徵的合作新亮點」。別洛烏索夫稱俄方願同中方「堅定相互支持」。

形式罕見 APEC雙部長會議改採視訊

大陸今年主辦亞太經合會（ＡＰＥＣ），但本屆外交和貿易雙部長會議改採視訊方式於昨日晚間舉行，相比往屆乃十分罕見。大陸外交部稱，這是綜合各方面因素，從「確保效果」的角度所做的安排。截至昨晚大陸方面與ＡＰＥＣ官網均還未發布會議細節。

時隔近5年 放慢升值速度 陸央行調升外匯準備金

面對在岸人民幣四年多來再次突破六點六五關口，大陸央行（中國人民銀行）時隔近五年宣布，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點。分析師解讀，此舉是希望放慢升值速度，避免市場形成單邊升值預期。

愈拖愈糟！美學者：對台軍售 應盡早恢復

紐約時報二日刊出美國智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）的評論，他以「川普在台灣問題上走險棋」為題指出，美國總統川普年初擱置一百四十億美元對台軍售埋下危險伏筆，中國大陸國家主席習近平恐將此舉解讀為華府已接受中方前提，限制對台支持以求美中關係穩定。然而美國未來勢必恢復對台軍售，北京若認定美方背棄承諾恐採取強硬反制，重演一九九○年代台海危機甚至引發更嚴重後果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。