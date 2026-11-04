時隔近5年 放慢升值速度 陸央行調升外匯準備金

面對在岸人民幣四年多來再次突破六點六五關口，大陸央行（中國人民銀行）時隔近五年宣布，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點。分析師解讀，此舉是希望放慢升值速度，避免市場形成單邊升值預期。

中國人民銀行昨日早上發布公告稱，為加強金融機構外匯流動性管理，自十一月十五日起，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，即外匯存款準備金率由現行的百分之四提高到百分之六。

外匯存款準備金率上調，是通過回籠流動性來影響貨幣的價格。金融機構需按照一定比例將所吸納外匯存款的一部分交存給中國人民銀行，這個比例即為外匯存款準備金率。據估算，外匯存款準備金率上調兩個百分點，理論上可回籠兩百四十億美元的外匯流動性。

路透指出，上調外匯存款準備金率，意味著中國人民銀行扭轉了二○二三年九月調降外匯存款準備金率的政策方向。當時中國人民銀行調降準備金率，是為了遏止人民幣快速貶值及資本外流。中國人民銀行上一次上調外匯存款準備金率則是二○二一年十二月。

中金公司研究部外匯研究負責人李劉陽認為，人民幣的升值主要來自出口帶來的結匯。九月出口年增百分之卅六點三，結匯率升至百分之六十五點三，淨結匯占比處於高位，構成人民幣的重要支撐。

市場參與者並不預期這項措施會扭轉人民幣的升值趨勢。澳盛銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，企業增加將外匯結算為人民幣的規模，造成目前供給超過需求的失衡狀況。上調外匯存款準備金率，仍不足以緩解外匯供給過剩的情況。