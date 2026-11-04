李強提AI治理「反對數位鐵幕」

二○二六年世界互聯網大會烏鎮峰會昨日開幕，大陸總理李強出席並發表主旨演講時，呼籲國際社會加強科技創新、數位安全及全球治理合作，攜手構建網路空間命運共同體。他強調，技術創新愈是加速，安全防線愈要築牢，應防止技術失控與濫用，反對構建「數位鐵幕」，並提出科技賦能、可信可控、普惠均衡及開放對話四項倡議。

昨日開幕式除李強，還有發改委主任鄭柵潔、中宣部長李書磊、國台辦副主任吳璽等大陸官員出席。李強指出，隨著大型模型及ＡＩ代理介入，互聯網正朝智慧連結、人機協同演變，開始具備自主學習、決策、執行及演化等能力。談及技術發展帶來的挑戰，李強強調，不能讓人成為技術的附庸，更不能讓技術加劇人類發展分化。

他提出四項值得關注的問題，包括人與機器的關係、演算法倫理、數實融合安全及數位落差。他認為，演算法若一味追求效率，普通勞動者可能被困在系統中。他也指出，網路攻擊、資料竊取、模型幻覺、資料投毒及深度偽造虛假訊息等風險，可能衝擊社會穩定與信任。

針對上述問題，李強提出四項合作方向，包括堅持科技賦能，鼓勵開源開放、加強聯合攻關，支持新技術及新產品規模化應用；堅持可信可控，加強數位安全合作，防止技術失控與濫用，反對泛化國家安全概念及構建「數位鐵幕」；堅持普惠均衡，支持全球南方國家建設數位基礎設施、培養數位技能人才；以及堅持開放對話，踐行多邊主義，推動全球互聯網治理朝更公正合理的方向發展。

阿里巴巴集團聯合創辦人及董事會主席蔡崇信在開幕式上指出，「只有開源才能普及，只有普及才能創造可持續普惠的時代智慧」，強調開源模型不僅能降低中小企業研發成本，也有助發展中國家跨越語言與技術門檻。他並透露，阿里旗下千問模型全球累計下載量已突破四十億次，衍生模型超過卅三萬個。