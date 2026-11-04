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形式罕見 APEC雙部長會議改採視訊

聯合報／ 記者陳宥菘張曼蘋／綜合報導
APEC非正式領袖會議本月中旬將在深圳登場，昨日大陸則視訊舉行雙部長會議，是非正式領袖會議前最高級別的會議。新華社
APEC非正式領袖會議本月中旬將在深圳登場，昨日大陸則視訊舉行雙部長會議，是非正式領袖會議前最高級別的會議。新華社

大陸今年主辦亞太經合會（ＡＰＥＣ），但本屆外交和貿易雙部長會議改採視訊方式於昨日晚間舉行，相比往屆乃十分罕見。大陸外交部稱，這是綜合各方面因素，從「確保效果」的角度所做的安排。截至昨晚大陸方面與ＡＰＥＣ官網均還未發布會議細節。

大陸外交部發言人二日宣布，大陸外長王毅與商務部長王文濤將於三日在北京共同主持ＡＰＥＣ第卅七屆外交和貿易雙部長視訊會議。昨日大陸外交部例行記者會上有日媒提問，中方決定線上舉辦此會議的原因為何？發言人毛寧回應稱，綜合考慮各方面因素，「從確保效果角度出發」，決定以視訊方式舉行今年ＡＰＥＣ雙部長會議。相信在各方共同努力下，此次雙部長會議將取得積極成果，「為ＡＰＥＣ領導人非正式會議做好充分準備」。

雙部長會議通常是每屆ＡＰＥＣ部長級系列會議的最後一場，為接下來的重頭戲非正式領袖會議奠定基調，會後也會發布「部長聯合聲明」，除了疫情期間曾線上舉行外，近年僅見二○一九年主辦國智利因國內示威而取消。我國去年由行政院政委兼國科會主委吳誠文、時任政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮共同率團赴韓國慶州與會。

值得注意的是，此次雙部長會議，陸方直到前一天才宣布，該項會議不僅並未被ＡＰＥＣ官網列入今年的ＡＰＥＣ會議日程中，也未被列入大陸主辦ＡＰＥＣ的官方網頁上。

英媒金融時報十月上旬曾引述六名知情人士報導，北京已提議將雙部長會議改為線上視訊舉行。部分與會者猜測，這將使北京能更輕易地控制複雜的議程安排，並降低發生任何「尷尬場面」的風險。此外還傳出北京打算取消傳統上伴隨峰會舉行、讓各國領袖能自由交流互動的領袖閉門會議。

ＡＰＥＣ峰會將於本月十八日至十九日在大陸深圳登場。對於我方領袖代表人選，昨日行政院長卓榮泰回應民進黨立委李坤城詢問時，表示相關人選「會進一步來跟國人來做公布」。對於外界點名總統府資政林信義、宏碁創辦人施振榮或台積電董事長魏哲家等人選。卓榮泰說，台灣有很多國際上大家敬重的企業家或者產業界的代表，賴總統會選擇最適當的時間向國人來做說明。

APEC 視訊 王毅

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