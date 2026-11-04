華府智庫示警：共軍鎖台 2028年風險最高

華府智庫「大西洋理事會」二日刊出旗下資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析指出，中國大陸正為對台灣實施能源封鎖預作準備，二○二八年至二○二九年可能是風險最高的時期。為嚇阻北京，美國及盟友應協助台灣強化能源安全，尤其優先在北台灣建立柴油發電及儲備系統，避免台北陷入斷電危機。

報告指出，北京可能採取兩種手段切斷台灣能源供應。一是實施「檢疫式封鎖」，允許部分船舶通行，卻動用海警攔截油輪及液化天然氣運輸船，宣稱這是國內執法而非戰爭行為，甚至可能全面封鎖台灣。另一種則是利用甚至刻意促成中東石油危機，藉由油價飆漲衝擊台灣及其他區域競爭對手。

台灣能源幾乎全靠海運進口，自產能源占比從二○一六年的百分之八點三降至二○二五年的百分之五點三。根據經濟部二○二六年三月數據，石油、煤炭及天然氣庫存分別可支應一百五十天、四十天及十一天。日本、南韓也面臨能源儲備限制，未必能在危機期間支援台灣。

相較之下，中國透過車輛電動化、提高原油產量、擴大陸上管線進口及石油儲備，降低能源供應風險。報告估算，中國即使遭遇石油進口封鎖，目前仍可維持至少一百五十天的民間及軍事活動。

報告指出，台灣二○二八年一月將舉行總統大選，若台灣經濟持續成長，民進黨可能繼續執政甚至取得立法院過半席次，讓北京不滿。美國同年十一月也將舉行總統大選，國內政治對立可能分散華府對台海注意力。而習近平二○二八年將滿七十五歲，可能更急於採取行動。

此外，台電預估二○二八年及二○二九年夜間備轉容量率降至約百分之八，遠低於百分之十五目標。美軍若長期投入伊朗等戰區，可能削弱戰備能力。

報告建議台灣擴大天然氣、再生能源及核能發電，並與美國、日本合作，爭取二○二八年恢復核三廠運轉。不過，最迫切的是推動「北部柴油、南部再生能源」策略，投入約一百億美元在北台灣建立二百萬瓩柴油發電及儲備系統，即使失去南部供電，仍可讓醫院、電信及緊急服務維持約五個月，中南部則應增加燃料儲備及再生能源，搭配用電配給，讓台灣承受能源封鎖的能力從數周延長至數月。