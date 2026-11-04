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俄防長突訪北京 拓展軍事合作

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共中央軍委副主席張升民（右）昨在北京會見來訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫（左）。圖／截自俄羅斯國防部社群媒體帳號
中共中央軍委副主席張升民（右）昨在北京會見來訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫（左）。圖／截自俄羅斯國防部社群媒體帳號

甫被增選為中共政治局委員的中共中央軍委副主席張升民，昨在北京釣魚台國賓館會見來訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫。張升民表示，願「探索打造更多具有時代特徵的合作新亮點」。別洛烏索夫稱俄方願同中方「堅定相互支持」。

在美俄中三方峰會可能藉本月ＡＰＥＣ峰會舉行，以及是否將俄烏戰爭納入議程引發關注之際，別洛烏索夫突然到訪北京。俄羅斯國防部表示，別洛烏索夫此行是對北京進行工作訪問。

據大陸國防部新聞稿，張升民在會見時說，願同俄方持續加強戰略溝通，增進軍事領域互信，完善合作機制，「探索打造更多具有時代特徵的合作新亮點」。別洛烏索夫表示，俄方「讚賞並支持中方在重大國際地區事務中發揮積極作用」，願同中方加強戰略磋商，堅定相互支持，拓展軍事教育、科技創新等領域務實合作。

據俄羅斯國防部發布，別洛烏索夫提到俄中戰略夥伴關係已達到前所未有的水準，他指俄中關係是建立在俄羅斯總統普亭和大陸國家主席習近平的私交之上，他並祝賀張升民在上周當選為中央政治局委員。

不過在軍方發布消息前，昨面對外媒詢問別洛烏索夫正在訪問大陸一事，大陸外交部發言人毛寧未證實，僅指出「這個問題目前我沒有可以提供的信息」。另就朝鮮勞動黨國際部部長金成男率團訪陸，可能已抵達北京，但毛寧也未予以證實，僅稱不了解有關情況。

據俄新社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄中美正開展三國元首在ＡＰＥＣ峰會期間會晤的籌備工作，俄方希望籌備工作近期完成。

北京 俄羅斯 俄烏戰爭

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