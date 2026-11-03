快訊

前央視節目主講人「跳機」來台尋求人道保護 移民署說話了

中東、美選等正向演變 台指期夜盤上半場衝破43,700點

失智父命危！兒堅持插管「死了就沒5萬月退俸」 醫當場氣炸

聽新聞
0:00 / 0:00

前央視節目主講人來台尋求人道保護 移民署：依既有機制妥適處置

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，昨天搭機從泰國來台尋求人道求援。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。圖／翻攝X
前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，昨天搭機從泰國來台尋求人道求援。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。圖／翻攝X

前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，昨天搭機從泰國來台，卻在抵達桃園國際機場後「跳機」，並自行錄製影片向外界求援。他自稱因批評中共中央總書記習近平遭人舉報入獄6年，出獄後因發表作品又被迫流亡海外，雖然已向聯合國難民署求援，但為了安全決定來台尋求人道保護。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。

程萬軍在影片自述，他因為2019年在單位例會評論亡國之君而遭人錄音舉報，被中共首腦批示徹查，整個單位被整肅，他也因此經歷了長達6年的牢獄之災。2025年刑滿出獄，為了發表監獄作品，被迫流亡海外，現已被聯合國難民署駐泰國辦事處列為最高風險等級處理。

程萬軍表示，聯合國難民署駐泰國辦事處也告訴他，不能保證他在泰國等待安置期間的人身安全。由於他在所著之監獄告白已經發布於海外媒體，為了免遭中共當局二次政治迫害，不得不轉移至台灣，尋求短期的人道保護，協助泰國安置，以便他在餘生能夠繼續創作、自由發聲。

據了解，程萬軍原定行程為自泰國搭機抵台後，轉機前往北京，卻在抵達桃機後「跳機」，並發布影片向外界求援。移民署目前已在機場管制區內安排特定場域，提供程萬軍休息及餐食，但他不能自由活動。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。

央視 移民署 習近平 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泰國副總理兼外長赴北京與王毅會面 談深化合作與打擊跨國犯罪

中共將整頓黨內缺乏原則、害怕衝突的「老好人」

人口探底／移工政策進入深水區 零付費新制加重雇主用人成本

馬達加斯加搗毀13處電詐園區 148名中國人被引渡回國

相關新聞

前央視節目主講人來台尋求人道保護 移民署：依既有機制妥適處置

前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，昨天搭機從泰國來台，卻在抵達桃園國際機場後「跳機」，並自行錄製影片向外界求援。他自稱因批評中共中央總書記習近平遭人舉報入獄6年，出獄後因發表作品又被迫流亡海外，雖然已向聯合國難民署求援，但為了安全決定來台尋求人道保護。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。

避免出現尷尬場面？APEC雙部長會議改採視訊 北京稱為「確保效果」

中國今年主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，但本屆外交和貿易雙部長會議改採視訊方式進行，中國外交部發言人毛寧說，這是綜...

陸前副總理劉延東遺體今火化 習近平、趙樂際等赴八寶山送別

大陸前國務院副總理、前中共中央政治局委員劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲，遺體今（3）日在北京八寶山革命公墓火化。大陸國家主席習近平、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧等中共高層上午前往送別，並向劉延東遺體三鞠躬，慰問其親屬。

受賄逾3億！東航前董事長劉紹勇貪腐案宣判 一審判14年

中國東方航空集團前黨組書記、董事長劉紹勇受賄案今（3）日一審宣判，遼寧省瀋陽市中級人民法院認定，劉紹勇在2002年至2023年間，利用職務便利為有關單位及個人謀取利益，非法收受財物共計6,750萬餘元人民幣（約台幣3.33億元），依受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金400萬元人民幣（約台幣1975萬元）。

俄防長訪陸 與中央軍委副主席張升民會談

俄羅斯衛星通訊社引述來自俄羅斯國防部的消息指出，俄國防長別洛烏索夫與大陸中央軍委副主席張升民在中國舉行會談。別洛烏索夫在會談期間指出，俄中戰略協作夥伴關係「達到前所未有的高水準」；張升民則表示，相信中國與俄羅斯軍隊之間的友誼與合作將進一步發展。

春哥侃陸／辦貪用這招好用 倒查風暴狂吹 職稱追溯20年

去年以來，中國大陸興起「倒查」之風，即查案追溯，少則回追3、5年，多則已到20年，這招本用於查辦貪腐官員幹部，因用得順手，已擴展到不同領域，最新一宗，叫「職稱倒查」，因為涉及的領域太廣，又上到高官名流，下至普通醫護公教，北京等省市已展開系統性清查，加上中共五中全會開完，相信風暴將起，吹遍大陸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。