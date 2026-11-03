聽新聞
0:00 / 0:00
受賄逾3億！東航前董事長劉紹勇貪腐案宣判 一審判14年
中國東方航空集團前黨組書記、董事長劉紹勇受賄案今（3）日一審宣判，遼寧省瀋陽市中級人民法院認定，劉紹勇在2002年至2023年間，利用職務便利為有關單位及個人謀取利益，非法收受財物共計6,750萬餘元人民幣（約台幣3.33億元），依受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金400萬元人民幣（約台幣1975萬元）。
據央視新聞報導，瀋陽市中級人民法院3日一審公開宣判劉紹勇受賄案，除判處有期徒刑14年、併處罰金400萬元人民幣外，也對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
經審理查明，2002年至2023年，劉紹勇利用擔任中國東方航空股份有限公司總經理、中國南方航空集團公司總經理兼中國南方航空股份有限公司董事長，以及中國東方航空集團有限公司總經理、董事長兼中國東方航空股份有限公司董事長等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、航線管理等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合6,750萬餘元人民幣。
法院認為，劉紹勇的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，並且認罪悔罪、積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可對其從輕處罰，法庭遂作出上述判決。
據悉，瀋陽市中級人民法院今年7月24日公開開庭審理此案。庭審中，檢察機關出示相關證據，劉紹勇及其辯護人進行質證，控辯雙方充分發表意見，劉紹勇並當庭表示認罪悔罪。
公開資料顯示，劉紹勇曾先後擔任南航及東航集團高層，並於2022年8月卸任。2025年6月，劉紹勇因涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，今年1月遭開除黨籍，5月因涉嫌受賄罪被提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。