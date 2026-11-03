受賄逾3億！東航前董事長劉紹勇貪腐案宣判 一審判14年

中國東方航空集團前黨組書記、董事長劉紹勇受賄案今（3）日一審宣判，遼寧省瀋陽市中級人民法院認定，劉紹勇在2002年至2023年間，利用職務便利為有關單位及個人謀取利益，非法收受財物共計6,750萬餘元人民幣（約台幣3.33億元），依受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金400萬元人民幣（約台幣1975萬元）。

據央視新聞報導，瀋陽市中級人民法院3日一審公開宣判劉紹勇受賄案，除判處有期徒刑14年、併處罰金400萬元人民幣外，也對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，2002年至2023年，劉紹勇利用擔任中國東方航空股份有限公司總經理、中國南方航空集團公司總經理兼中國南方航空股份有限公司董事長，以及中國東方航空集團有限公司總經理、董事長兼中國東方航空股份有限公司董事長等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、航線管理等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合6,750萬餘元人民幣。

法院認為，劉紹勇的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，並且認罪悔罪、積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可對其從輕處罰，法庭遂作出上述判決。

據悉，瀋陽市中級人民法院今年7月24日公開開庭審理此案。庭審中，檢察機關出示相關證據，劉紹勇及其辯護人進行質證，控辯雙方充分發表意見，劉紹勇並當庭表示認罪悔罪。

公開資料顯示，劉紹勇曾先後擔任南航及東航集團高層，並於2022年8月卸任。2025年6月，劉紹勇因涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，今年1月遭開除黨籍，5月因涉嫌受賄罪被提起公訴。