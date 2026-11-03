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避免出現尷尬場面？APEC雙部長會議改採視訊 北京稱為「確保效果」

中央社／ 北京3日電
中國今年主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會。法新社
中國今年主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會。法新社

中國今年主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，但本屆外交和貿易雙部長會議改採視訊方式進行，中國外交部發言人毛寧說，這是綜合考慮各方面因素，從確保效果的角度出發所做的安排。

中國外交部長王毅與商務部長王文濤3日在北京共同主持APEC第37屆外交和貿易雙部長視訊會議。

北京日報旗下新媒體「長安街知事」報導，今天中國外交部例行記者會上，有日媒提問，中國決定線上舉辦此會議的原因為何？

毛寧說，綜合考慮各方面的因素，從確保效果的角度出發，中方決定以視訊的方式舉辦今年的APEC雙部長會；相信此次APEC雙部長會議將取得積極成果，為領導人非正式會議做好充分的準備。

APEC部長級會議包括年度雙部長會議以及專業部長會議。雙部長會議每年在領導人會議前舉行一次。

英媒金融時報10月上旬就引述6名知情人士報導，北京已提議將關鍵的外交與貿易部長級會議，改為線上視訊舉行。此外，5名消息人士指出，中國還打算取消傳統上伴隨峰會舉行、讓各國領袖能自由交流互動的領袖閉門會議。

報導說，對於為何強推線上部長級會議，中國當時未提出解釋，但部分與會者猜測，這將使北京能更輕易地控制複雜的議程安排，並降低發生任何「尷尬場面」的風險。

APEC 北京 王毅 毛寧 王文濤

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