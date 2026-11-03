香港支援在囚者組織稱 逾60本從台灣進口書籍遭海關查扣

香港支援在囚人士與家屬的組織「候鳥」昨天表示，海關引用「港區國安法」實施細則，查扣逾60本從台灣訂購的書籍。香港海關回覆港媒表示，不會就個別個案作評論，稱若發現具煽動意圖物品，將依法扣查並按情況轉交警方國安處跟進。

候鳥2日在官方臉書發文表示，一批從台灣進口的書籍原定10月13日會送到店，延遲到20日才收到。候鳥事前已獲運輸公司告知，該批書籍遭海關查扣；到貨後發現原本應有兩箱貨品，僅剩半箱，超過60本書籍「不翼而飛」。

候鳥表示，從運輸公司得到一張香港海關「檢取物品收據」，顯示海關根據「港區國安法」第43條實施細則執法。今年3月，港府修訂相關實施細則，賦權海關可檢取合理懷疑具煽動意圖的物品。

候鳥表示，曾向海關提出查詢及申述，最終獲確認遺失的書籍是被海關檢取，但至今海關未回應檢取書籍的原因。

候鳥表示，該批書籍並非新產品，曾不止一次從台灣進口，有關書目在門市及部份獨立書店均有發售，過去相關書籍沒有被指危害國安，該些書籍都是「對社會時事的理性探討、個人經歷與感受」，「與煽動意圖沾不上邊」。

候鳥表示，「希望海關當局可以加以指示，這些書籍如何危害國安，又有沒有其他書目有潛在風險，好讓各大書店、書商，能與當局攜手維護國家安全」。

香港01及明報今天引述香港海關回覆查詢，指不評論個別個案，稱若發現具煽動意圖物品，將依法查扣並按情況轉交警方國安處跟進。

今年3月，港府修訂「港區國安法第43條實施細則」，訂明海關人員如在指明地方執行職能時，合理地懷疑某物品具煽動意圖，可檢取該物品。物品擁有人可在60天內向海關關長作出書面申述，海關關長也可向法院裁判官申請將該物品充公。